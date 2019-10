¿Está molesta porque JOSÉ JOSÉ le heredó los derechos de sus canciones a su hija?

Aun tras su fallecimiento el “Príncipe de la canción” sigue siendo tema en tendencia, pues pasadas confrontaciones entre la ex manager del cantante, Laura Núñez, los hijos de José José, la herencia, derechos y ganancias en regalías de las canciones, llevaron a que la hija menor del cantante Sarita Sosa, sea una de las personas más odiadas de México.

En una entrevista del programa de televisión Ventaneando con Laura Núñez, se reveló que la ex manager tiene pensado demandar a Sarita lo que durante más de 18 años el cantante José José nunca le pagó. “En 18 años no hubo seguro social, hubo falta de pagos, muchos, me tengo que sentar bien a redactar, y hacerla y notificarle a la niña. Así como la niña -Sarita Sosa- quiso derechos, pues ahora va a tener obligaciones y por parte de sus hijos lo que les corresponde por ley” señaló Núñez.

Lamentablemente para Sarita, a pesar de la pérdida de su padre se verá obligada a responder ante la demanda, la cual está dirigida con rencor hacia su persona, lo que es una manera de castigar, ya que la ex manager no puede hacer nada más para hacer sentir su enojo con lo ocurrido con el “Príncipe”.

La ex manager compartió en la entrevista que además las dos Saritas madre e hija no cumplieron con la última voluntad del cantante, la cual era ser sepultado en en el Panteón Francés a un lado de su madre. Ante ello añadió que finalmente lograron llevar al “Príncipe” a México.

“Yo les dije a las Saritas lo que fue su última voluntad y ellas no lo hicieron...“Por eso aguantamos lo que aguantamos, para cumplir la voluntad del señor José José que era estar enterrado en México con su mamá, y ser velado con una misa en la Basílica con su madre celestial y su madre terrenal”

La ex manager también habló sobre la demanda de los hijos Joel y Marysol contra Sarita y afirmó era real, pues ellos querían tener contacto con su padre por que estaban preocupados por su salud y lo veían muy delgado. Además ya no estaban seguros de lo que se sabía de él porque todo era dicho por Sarita.

Para muchos esa forma de hacer las cosas tampoco es la correcta, ya que la demanda puesta por la ex manager por falta de pago, pudo haber sido desde antes si le molestaba el trato por parte del cantante. ¿Por qué esperar hasta el final? ¿Acaso es porque no pudo manejar ella la carrera de José José y quería parte de la herencia? Escríbenos lo que piensas en los comentarios.

