¿Está harta? Aislinn Derbez comparte emotivo mensaje en Instagram

Aislinn Derbez es una de las actrices más queridas actualmente, formar parte de la “familia Derbez” sumado a su gran talento para la actuación, la han puesto en alto en el cine mexicano.

Aislinn Derbez celebró recientemente 3 años de casada con Mauricio Ochmann, a quien conoció trabajando en la película “A la mala” y desde ahí el flechazo surgió, y ambos iniciaron una relación, de la que hoy es producto su tierna hija Kailani.

Sin embargo, algo ocurre en Aislinn Derbez, pues el pasado viernes 31 de mayo, hizo una contundente publicación en la que se desahogó de lo que pasa en su cabeza, pues parece que no todo es perfecto como las fotos aparenta, sobre todo las que posteamos en nuestras redes sociales.

“Que fácil nos dejamos apantallar por fotos como esta... Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no... Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad ��) de estas redes sociales”, publicó Aislinn Derbez.

Te puede interesar:

¡OTRA MÁS! Querida conductora se despide de TV Azteca

El mensaje continúa explicando que recientemente no ha estado de buen humor, pues ha pasado por una etapa de mudanzas, exigencias, desequilibrio y falta de tolerancia, que, anudados a su maternidad, se han vuelto más frecuentes para Aislinn Derbez.

Sin embargo, Aislinn Derbez resaltó que ante los problemas es necesario tomarse la oportunidad de relajarse, y darse la oportunidad de disfrutarse a sí misma, para poder estar bien, y disfrutar mejor a su familia.

“Así que una vez más vuelvo a regresar a mí misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien (que ah como cuesta con hijos��), y a darles calidad de tiempo y estar más presente con los que más amo”