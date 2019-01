"Está furiosa porque Dios no le dio pen#": Alfredo Adame ataca a Maca Carriedo

Alfredo Adame no deja de causar escándalos, pues aunque todos pensaban que esos bochornosos momentos morirían con el fin de año pasado, al parecer el actor y conductor planea mantener la polémica durante el 2019, pues tras anunciar su participación en la obra de teatro “Soltero, casado, viudo y divorciado” en la que comparte escenario con Manuel Landeta, se encuentra dando entrevistas por todos lados.

Y fue exactamente en una de esas donde estalló contra los conductores y se le fue encima a una en particular.

El famoso actor fue invitado al programa “Dgenerados” conducido por Maca Carriedo, Alan y Alan Tacher, donde el actor fue entrevistado acerca de su obra, pero al parecer las cosas se salieron de control, pues Alfredo Adame protagonizó una escandalosa escena que culminó con el insultando a los conductores y abandonando el programa.

Ante tal acción muchos pensaron que los conductores mencionaron el bochornoso suceso de su pack y eso detonó la ira del actor, pues incluso Maca Carriedo lo llamó “Mecha corta” y se burló de eso en redes.

Ante tal declaración Alfredo Adame le devolvió el golpe a Maca Carriedo diciendo lo siguiente:

Con esta declaración Alfredo Adame le dio una bofetada con guante blanco a Maca Carriedo asegurando que tiene esta campaña de burlas en su contra por que le tiene envidia.

“Seguramente Maca que es una andrógina está furiosa y obviamente no ha tenido ninguna relación con hombres, pues no conoce lo que es un miembro viril normal, por eso hizo esa declaración tan estúpida. Ella nunca le ha visto el miembro a un hombre así que no puede saber de medidas, sí es pequeño, standard o grande”.

Así mismo aleg que solo trata de perjudicarlo para llamar la atención, pues necesita mantenerse en los reflectores para poder conservar su trabajo.



“Su corta estancia en la televisión no ha sido afortunada, la corrieron de "Hoy", de "Intrusos" y no tardan en correrla de este otro programa. Se me hace una conductora diferente, un poco inteligente, con comentarios buenos de lo que hace en sus redes pero ahora ¡oh desilusión! y ahora que me empezó a atacar de esa forma y cometió el error de meterse conmigo en mal plan, ella se lo jugó”.