Esta fue la última confesión de Héctor Bonilla en una entrevista

Recientemente se confirmó la triste noticia de la muerte del primer actor Héctor Bonilla, quien dijo estar satisfecho con el camino recorrido durante sus 60 años de

trayectoria.

Es por eso que te recordamos la última entrevista que dio a la revista TVyNovelas originalmente publicada en nuestra edición de abril de 2022.

Hay que destacar que el primer actor Hector Bonilla nunca se dejó desanimar pese al cáncer de riñón que le aquejó desde cuatro años antes de su muerte. De hecho, aseguró no haberse planteado el retiro de los escenarios y meses antes de su partida, estrenó dos películas.

La confesión de Héctor Bonilla

En ese entonces el primer actor platicó sobre el momento profesional y de salud que estaba viviendo en abril de 2022, siete meses antes de su muerte, así lo expresó: “No se crean, pero mi plan es seguir dando batalla para ver hasta dónde logro salir. Cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento”.

Además agregó: “Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero No estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho”.

Sobre como estaba físicamente dijo: “Con las cosas normales que pasa una persona de mi edad, pero no crean que la situación está tan grave, me siento bien. La enfermedad está y no hay un tratamiento para atacarla, no hay quimioterapia para el riñón; sólo me queda seguir las instrucciones y esperar a que mi cuerpo reaccione favorablemente.

El primer actor ha dicho que dentro de todo estaba bien y tranquilo;pues los doctores que me revisan cada mes dicen que voy respondiendo a las expectativas que tenían, por eso sigo trabajando: “De la vida misma. Estoy satisfecho con mi trabajo, con la familia que he formado, con el hombre que soy... Amo la vida profundamente”.

¿El actor le temía a la muerte?

El famoso actor fue cuestionado sobre si te temía a la muerte, por lo que reveló: “La vida la proyecta uno entre los 30 y los 50 años; yo ya tengo más de 80, así que estoy conforme, porque he hecho de todo. No le tengo miedo a la muerte, porque para allá vamos todos, no tendría por qué no ser así. Si esperaban verme llorando o compadeciéndome por una enfermedad, eso no iba a suceder.

Por último el actor reveló que no tenía idea de como quería ser recordado: “No tengo la menor idea ni la menor preocupación; las cosas por sí mismas tienen determinada contundencia. Conozco gente valiosísima que se ha quedado como chiste privado; grandes actores, directores, músicos, con los que no

pasó nada”.

