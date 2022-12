Esta fue la tremenda regañada de Adela Micha a Maca Carriedo

Maca Carriedo es una polémica conductora de televisión que recientemente se volvió tendencia en redes sociales, pero no por un nuevo proyecto, sino por unos tweets que publicó hace ya varios años en los que se burlaba del trastorno de la conducta alimentaria (anorexia) que sufrió la cantante y actriz mexicana Anahí.

Resulta que la ex presentadora del matutino "Hoy", recibió un severo regaño de su actual jefa, la periodista Adela Micha durante la reciente emisión del programa "Me lo dijo Adela".

Hace unos días, se llevó a cabo la final del reality show "La Más Draga 5" en la Arena Ciudad de México, donde Maca Carriedo fue la conductora y Anahí la juez de honor.

Durante el show, supuestamente la presentadora Maca Carriedo tuvo una actitud muy descortés hacia la cantante: "Ya sé que te caigo medio gorda, pero no abuses, eso déjalo en Twitter, aquí no", le dijo la actriz de telenovelas, en un momento cuando no le dio la palabra para emitir su crítica a una de las drags participantes.

Comentarios de Maca Carriedo en Twitter

Comentarios de Maca Carriedo en Twitter

No es para menos que usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de investigar el por qué Anahí había hecho ese comentario, encontrando una serie de polémicos tweets que Maca Carriedo hizo.

"Anahí, feliz cumple, que sea el peor día de tu pu... vida, espero que no vomites tu pastelito nena", es una de dichas publicaciones.

Es por eso que en el programa "Me lo dijo Adela", el cual se transmite por Apple Podcasts y YouTube, Maca Carriedo habló sobre esta situación y la disculpa que ofreció hace unos días a la actriz, esposa del político Manuel Velasco, ex Gobernador de Chiapas, México, y actualmente Senador del Congreso de la Unión.

"Con mucha pena se lo dije, fue una hater más hace 10 años o más, a veces decimos cosas desde otro lugar, en otro momento de la vida, cuando te subes al tren del mame".

La regañada de Adela Micha

De acuerdo con Maca, cuando Anahí dijo "eso déjalo en Twitter, aquí no", no comprendió a qué se refería, hasta que empezó a revisar y recordó aquellos tweets,"la verdad es que no lo tenía en mente, después vi algunas interacciones, le escribí a una persona que estaba arrobada allí y le dije: '¿por qué hacemos esto? ¿Qué pasó?', a veces soltamos las cosas y ahí las dejamos, pero hay que reconocerlo".

Por su parte, la periodista Adela Micha regañó a Maca Carriedo: "la cagaste, mana, pero en tu defensa y no porque seas mi amiga, eras una pin... jovencita pend..., que sigues siendo muy joven, cero pend...". Posteriormente, Adela Micha felicitó a Maca por disculparse con la integrante de RBD: "es a la persona a la que le tienes que ofrecer una disculpa y nada más".

La periodista, quien por muchos años formó parte del equipo de Noticieros Televisa, contó que tras esta controversia, se comunicó con Maca Carriedo para que le explicara qué estaba pasando:

"¿qué chingados hiciste? La cagaste, sale a flote 12 años después".

Cabe destacar que además mencionó que en su momento, esos tweets si le afectaron a Anahí, quien aceptó la disculpa de la conductora de televisión: "todos hemos crecido y esto habla hermoso de ti, lo pasado pisado, el mundo necesita unión, amor y hermandad, cuenta conmigo siempre".

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram