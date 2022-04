Esta fue la reacción del hijo de Kim Kardashian al descubrir su video íntimo

Esta fue la reacción del hijo de Kim Kadashian al descubrir su video íntimo

El reality show The Kardashians está estrenando su primera temporada y se enfocará en seguir de nueva cuenta a Kim, Kourtney, Khloé y Kris Kardashian en su cotidianidad, así como a Kendall y Kylie Jenner.

Durante el estreno del primer capítulo, se mostró el gran susto que Kim se llevó el año pasado cuando llegó a sus oídos el rumor de un nuevo video sexual suyo podría salir a la luz y que su hijo Sain West lo había descubierto.

Reacción de Saint West al ver el video de su madre Kim Kardashian

Las cámaras del reality lograron captar el momento preciso en el que el hijo Kim se acerca a ella para enseñarle un anuncio sobre un supuesto video inédito de a cinta que grabó con su ex novio Ray J hace más de una década.

Esto sucedió mientras el pequeño se encontraba usando su tablet cuando le apareció un anuncio de los fragmentos nunca antes visto del video sexual.

Por suerte de la famosa empresaria y modelo, el pequeño aún no podía leer, así qué no pudo entender que era lo que había visto, pero aun así su madre puso manos a la obra para que este suceso no se volviera a presentar.

"Voy a demandar por daños y perjuicios nominales. El mensaje es más importante que el dinero, llegados a este momento", le aseguró Kim por teléfono a su abogado.

¿Quién fue el padre de Kim Kardashian?

Fue un controversial abogado

Robert Kardashian fue el padre de las famosas Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, logró llegar a la cima del éxito en su carrera luego de que ayudara a defender a un controversial jugador de fútbol americano.

Robert Kardashian fue un reconocido abogado y empresario estadounidense que saltó a la fama por ayudar a su amigo y futbolista OJ Sim durante su juicio por asesinato en 1995.

Ahora es conocido por ser el ex marido de la empresaria Kris Jenner y murió en 2003 ocho semanas después de que le diagnosticaron cáncer a la edad de 59 años.

