Esta fue la escena eliminada de “The Crown”; Emma Corrin canta como Lady Di

Netflix ha lanzado un video inédito de la escena que fue eliminada de la serie The Crown, donde la actriz Emma Corrin aparece cantando como la princesa Diana.

En el video que dura poco más de 4 minutos se puede ver a Emma, de 25 años de edad, dando vida a Lady Di e interpretando la canción “All I Ask of You” de la obra El fantasma de la ópera.

Se reveló a La Verdad Noticias que esta escena se basó en el rumor que indicaba que la princesa Diana grabó el tema para darle el video al príncipe Carlos como regaló por su séptimo aniversario de bodas en 1988. Cabe indicar que en 1985 algo similar ocurrió cuándo Lady Di le dio un regalo único al Príncipe Carlos en su cumpleaños.

Finalmente los productores decidieron no incluir esta escena en la serie, aunque sí podemos observar como Diana le da el video a Carlos.

La serie y sus actores han sido galardonados

Cabe indicar que esta serie ha contado con gran aceptación por parte del público y la actriz Emma Corrin ya ganó un Golden Globe como Mejor Actriz en serie dramática interpretando a Lady Di, y en septiembre podría llevarse también un Emmy como Mejor actriz principal en serie dramática.

La actriz reveló a Entertainment Tonight el reto que fue para ella grabar esta escena, pues reveló: “Tuve un ataque de pánico completo, que en realidad no fue muy divertido ese día. Me formé como cantante, pero fue raro porque tenía que cantar como Diana y también peor de lo que puedo, lo cual fue muy extraño, porque ella no estaba entrenada”.

Lamentablemente no seguiremos viendo a Emma Corrin en la serie, pues para las dos últimas temporadas la actriz Elizabeth Debicki será la encargada de dar vida a la princesa Diana.

¿Cuándo saldrá la 5 temporada de The Crown?

Emma Corrin interpretando a la princesa Diana en la serie

La cuarta temporada de la serie The Crown fue lanzada en noviembre de 2020, pero hasta el momento Netflix aún no ha informado cuándo saldrá la temporada cinco de la serie. Se indicó que la producción de la quinta temporada inició en julio de 2021 en Londres y su estreno está programado para el 2022.

