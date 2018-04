Esta fue la causa por la que murió Avicii

Las autoridades de Omán ya tienen el diagnostico que indica la causa por la cual murió Avicii; sin embargo esto fue lo que dijeron a los medios de comunicación: “Tenemos toda la información, sabemos lo que pasó pero no lo vamos a decir a los medios”, fue lo que mencionó un representante de la Policía Omaní para la televisora nórdica SVT.

Avicii falleció el pasado viernes 20 de abril, las causas de su muerte aún no se saben

Dentro del marco; dicen que ya han descartado algún crimen que se vincule con diversos actos violentos, por lo que no se está buscando a ningún sospechoso por la muerte de Avicii.

Avicii tocó música para los grandes:

Entre algunos de los fans que quedaron conmocionados por la muerte del Dj y músico Sueco Avicii, se encuentran el Príncipe Carlos Felipe de Suecia y su esposa, Sofìa; quienes lo habrìan contratado para ambientar en el Palacio Real, en el año 2015 cuando ellos consumaron su matrimonio. La pareja expresó algunas palabras: “Estamos conmocionados por la noticia de que Tim Bergling ha muerto. Estamos agradecidos por haberlo podido conocer como artista y como una persona maravillosa. Con su música maravillosa hizo de nuestra fiesta algo inolvidable”, esto a través de su cuenta oficial de Instagram.

Avicii estuvo presente en la Boda del Príncipe Carlos Felipe y Sofia

Su ex novia Emily Goldberg también manifestó su sentir y dijo: Durante los dos años que estuvimos juntos él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo creer que nunca más veré su rostro otra vez. Todavía sigo juntando mis recuerdos, sus amables palabras y textos que me mandó. Despiértenme cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real”; expresó junto a la canción que el mismo Avicii escribió para ella, llamada ‘Don’t give up on’.

Lo único que se vincula a su muerte son las enfermedades que Avicii padecía; dentro de algunas se encuentra la operación de vesícula y apendice; que el joven tuvo a sus 28 años.