Esta exorbitante fortuna ganó Iggy Azalea en su primer día de Only Fans

Iggy Azalea es una famosa rapera que recientemente está causando revuelo, luego de que varios medios reportan la cantidad aproximada que ganó en su primer día en Only Fans.

Se ha destacado que Amethyst Amelia Kelly mejor conocida como Iggy Azalea de 32 años de edad, ha dado de que hablar en las redes sociales y los medios luego de anunciar que se unía a OnlyFans.

Esto se trata de un nuevo proyecto digital en el cual según la cantante australiana Iggy Azalea compartirá contenido unico que va de fotografías, colaboraciones de arte visual, videos, mercadotecnia y todo tipo de cosas estéticamente bonitas.

“Cositas más calientes como el infierno van a ocurrir este año”.

El OnlyFans de Iggy Azalea

Ante esto, la famosa rapera Iggy Azalea precisó que el nombre en su cuenta de OnlyFans sería Hotter than Hell “más caliente que el infierno” en español, Además, aseguró que al abrir su Only Fans, no abandonaría la música, pero cautivo más a sus seguidores al decir que habría “algo de desnudez”

Es por eso que sus fans no dudaron en suscribirse al Only Fans de Iggy Azalea, por lo cual se dijo que tan solo en su primer día ganó 3 mil dólares muy cerca de los 6 millones de pesos.

Cantidad que ha impactado y por lo que ha sido la propia rapera de origen australiano Iggy Azalea quien lo aclara y niega haber ganado 6 millones de pesos en su primer día en Only FanS.

La cantante aclara polémica de OnlyFans

A través de Twitter, la rapera Iggy Azalea negó haber ganado 6 millones de pesos en su primer día en Only Fans, asegurando que las cifras son falsas y proviene de una fuente no válida, incluso la controvertida cantante Iggy Azalea precisó que jamás revelará lo que gana, tal y como lo ha hecho hasta ahora en su carrera.

Hay que destacar que pese a la controversia, la rapera australiana Iggy Azalea se dijo feliz de este nuevo proyecto en Only Fans. Así como agradeció a sus fans por el apoyo mostrado, además de que la cantante rapera Iggy Azalea adelantó para sus suscriptores a Only Fans que “se viene un verano muy caliente”.

