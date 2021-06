Esta estrella de "La Niñera" era parte de la industria porno

Charles Shaughnessy es más conocido, ahora, por interpretar a Maxwell Sheffield en La Niñera. La famosa comedia de los noventa fue un éxito de larga data debido a la química romántica de Maxwell con Fran Fine, interpretada por Fran Drescher.

Sin embargo, Shaughnessy no siempre fue una estrella de las comedias de situación. Antes de irrumpir en la actuación en la década de 1980, trabajó como vendedor telefónico, vendiendo películas para adultos.

Shaughnessy se sentó para una entrevista con Studio 10 en 2018 y habló sobre su vida antes de convertirse en un actor de telenovela y, luego, en una estrella de comedia.

El actor reveló que una vez aceptó un trabajo vendiendo cintas de video con clasificación X por teléfono. Dijo que pensaba que sería genial en el trabajo, pero al final no fue un gran vendedor.

Shaughnessy recordó que su acento era más pronunciado cuando llegó por primera vez a Estados Unidos y que el pronunciado acento británico podría haber asustado a algunos posibles clientes, incluso si el trato con las películas porno que estaba ofreciendo era demasiado bueno para dejarlo pasar.

Sin embargo, todo fue lo mejor. Eventualmente, se ganó la vida como una estrella de televisión. Te presentamos toda la historia actor de Charles Shaughnessy en La Verdad Noticias.

Charles Shaughnessy logra el éxito con La Niñera

Charles Shaughnessy dio vida a Maxwell en "La Niñera"

Si bien Shaughnessy es mejor conocido ahora por su papel en La niñera, no es allí donde comenzó. Mucho antes de La Niñera, se unió al elenco de Days of Our Lives. Su personaje, Shane Donovan, apareció en Salem en 1984 como agente de la ISA y contrajo matrimonio con Kimberly Brady.

Shaughnessy apareció en el programa desde 1984 hasta 1992. Luego se tomó un largo descanso para filmar La Niñera. Tras el final de la comedia, se involucró en varias otras producciones de cine y televisión antes de regresar a Days of Our Lives.

Reapareció en la telenovela en 2002 y desde entonces ha hecho varias apariciones como invitado. Su serie de episodios más reciente se produjo en 2017. Shaughnessy ha aparecido como Shane en más de 1,000 episodios, según IMDb.

¿Habrá reboot de La Niñera?

Charles Shaughnessy apoya reboot de la serie

Han pasado 22 años desde la última vez que los fanáticos se encontraron con Maxwell y Fran, pero eso no significa que su historia se haya ido para siempre. En los últimos años, Drescher ha aludido a un posible reboot de la serie.

Shaughnessy habló recientemente con el Daily Mail y dijo que las ideas de Drescher para un reboot es "genial", pero todas las partes funcionales tendrían que unirse para que suceda.

El Actor no entró en detalles sobre el plan, y parece que los fanáticos deberán esperar más información. No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre un reboot de La Niñera.

