Esta es la verdad no contada sobre Billie Eilish

Rebelde, increíblemente talentosa y cada vez más popular, Billie Eilish es una artista que ni siquiera estaba en el radar de la cultura pop hace unos años. Ahora, parece estar lista para tomar el mundo por asalto. Antes de que ella haga eso, será mejor que aprenda algunas cosas sobre la sensación de 17 años de Los Ángeles para que no se pierda.

Pero entender a Billie Eilish es más que simplemente saber que su segundo nombre, que usa como apellido escénico, se pronuncia "como una pestaña con un lish". Esta joven estrella proviene de una familia interesante y talentosa. Tiene una perspectiva evolucionada de sí misma, la fama y el mundo. Y también ha demostrado ser capaz de decir lo que piensa de vez en cuando.

Billie Eilish ha conmovido al público por su rebeldía

Conocida por sus canciones profundas y a menudo oscuras, gran parte de la música y el estilo de Billie Eilish se inspiran en su estado mental y su educación. Así que no se limite a rozar la superficie.

Antes de que realmente explote y se convierta en la superestrella que la mayoría predice que se convertirá, aprenda la verdad no contada sobre Billie Eilish.

Billie Eilish creció en una familia de músicos, pero nunca puso la mira en una carrera en la música. Claro, cantó y escribió canciones desde una edad temprana, pero su ascenso a la fama se produjo accidentalmente. Todo empezó con un divertido proyecto que le asignó su profesora de baile.

"Uno de mis maestros me preguntó si escribiría una canción o haría que mi hermano escribiera una canción para la coreografía de un baile", le dijo a Teen Vogue. "Yo estaba como, '¡Sí, eso es algo genial de hacer!'" Fue entonces cuando su hermano le dio la canción "Ocean Eyes", una que escribió para su banda pero pensó que sonaría mejor con la voz de su hermana.

Según Billie Eilish, grabaron la canción y la publicaron en SoundCloud para que su maestra la revisara. Al día siguiente, recibió una llamada de su hermano. "Él estaba como 'Amigo, tenemos 1000 escuchas'", le dijo a Junkee.

"Eso fue tan importante en ese momento, aunque 1000 no es básicamente nada comparado con todo lo demás en el mundo. Pero en ese momento fue un gran problema. Pensamos que lo logramos. Y luego siguió creciendo, y luego se hizo realmente grande ". Al momento de escribir estas líneas, la canción se ha transmitido más de 13 millones de veces.

En medio de un vertiginoso ascenso al estrellato, muchas cosas han cambiado para Billie Eilish, pero una de las verdaderas constantes ha sido su hermano Finneas. No solo ha escrito o coescrito muchos de sus éxitos, también ha producido o coproducido varios de ellos. Incluso ha tocado instrumentos y también ha cantado en algunas de sus canciones.

Pero Finneas no está solo en el fondo de la música de Billie, también tiene su propia carrera musical.

Estuvo en la banda The Slightlys; es un talentoso cantautor; e incluso ha construido una carrera como actor de calidad. Comenzando en la película Bad Teacher, Finneas luego protagonizó una película con su madre, llamada Life Inside Out. Sin embargo, hasta la fecha, los papeles más reconocibles de Finneas se han producido a través de algunas apariciones en Modern Family y el papel recurrente de Alistair en Glee.

Sin embargo, al decir todo eso, Finneas no está necesariamente desesperado por escapar de la sombra de su floreciente hermana superestrella. "Me encantó cada minuto que pasé [hasta ahora] grabando, escribiendo y jugando con mi hermana", le dijo a PAPER. "Tiene tanto talento que me deja boquiabierto. Me ha enseñado mucho sobre cómo ser un verdadero artista, y cómo ejecutar su visión y ser realmente una artista increíble".

Billie Eilish viviendo con el síndrome de Tourette

Las personas de diferentes formas y tamaños tienen pequeños tics o movimientos repetidos que se asemejan a los tics. No siempre significa que la persona padezca el síndrome de Tourette. Entonces, cuando los fanáticos comenzaron a publicar pequeños videos recopilatorios de Billie Eilish experimentando lo que parecían ser tics, muchos esperaban que no fuera nada fuera de lo común.

Sin embargo, la verdad es que a Billie Eilish se le diagnostica el síndrome de Tourette. En una historia de Instagram (a través de Billboard), Eilish abordó el asunto con sus fans y escribió: "Nunca mencioné [mi Tourette] en Internet porque nadie piensa que estoy muerto". Añadió: "Además del hecho de que nunca he querido que la gente piense en Tourette cada vez que piensa en mí".

Para Eilish, sus tics son físicos y muy sutiles para la persona promedio, pero Internet nunca duerme y detectará cualquier cosa que se perciba como diferente de lo normal. "Me he enseñado a mí mismo formas de suprimir mis tics y ciertas técnicas para ayudar [reducir] cuando no quiero distraerme en determinadas situaciones", escribió Eilish. "No estaba planeando hablar de esto aquí quizás nunca, pero ha llegado a un punto".

Billie Eilish tiene ojo para la política

Uno pensaría que para alguien tan joven, Billie Eilish no se preocuparía por la política o no estaría lo suficientemente informada para hablar sobre esos temas, pero es una galleta inteligente. No solo está interesada, sino que está involucrada. A pesar de no poder votar ella misma, Eilish se asoció con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, para alentar a la gente a votar en 2018. Pero esto no es solo un acto para Eilish. Ella cree que los jóvenes necesitan una voz y merecen tener voz en lo que le sucede a su país.

En una entrevista con NME, el cantante dijo: "Hermano, los adolescentes saben más sobre el país en el que vivimos ahora que nadie".

Te puede interesar: El inicio de Billie Eilish contado por s mamá Maggie Baird

Luego agregó, en un estilo bastante divertido de Billie-Eilish: "El mundo se está acabando y, honestamente, no entiendo la ley que dice que tienes que ser mayor para votar, porque ellos van a morir pronto y nosotros tengo que lidiar con eso. Eso no tiene ningún sentido para mí ".