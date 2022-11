Esta es la terrible noticia que Lupita D’Alessio comunicó a sus fans

Lupita D'Alessio es una talentosa cantante mexicana que tras más de 50 años de trayectoria permanece en el corazón del público con su canciones que también conquistan a las nuevas generaciones, pese a ello reveló que ya se prepara para decir adiós a los escenarios.

Hay que destacar que la famosa cantante tiene en mente uno de los lugares más importantes en la Ciudad de México para que puedan acudir fans de todo el país a darle su despedida artística.

Resulta que en conferencia de prensa retomado por “De primera mano”, la cantante, de 68 años de edad, habló sobre su tour “Gracias” que ha tomado como un “entrenamiento” para el adiós definitivo, pues aunque asegura sentirse bien vocalmente es su cuerpo el que le pide descanso y desea dedicar más tiempo a su familia.

El adiós de Lupita D’Alessio a los escenarios

Sobre esta despedida la famosa cantante ha dicho: “La verdad creo que sí, creo que es tiempo, los tiempos son de Dios no son míos, pero siento como que ya tengo que empezar a entrenarme para ese momento y esto es gracias a México. Es como entrenarte para ese justo momento de decir adiós, no sabemos cuándo, pero sí pronto porque ya tengo 68 años”.

Además la “Leona Dormida”, añadió: “Tengo que pensar en que va a haber un momento en el que yo me tengo que ir (…) Creo que por todo lo alto tendríamos que hacerlo y es lo que queremos, pero hay que empezarlo poco a poquito. Por la edad, hay que irse bien, fuerte, sana, vocalmente bien, arriba no abajo, no mal, creo que es importante saberse retirar aunque sean sentimientos encontrados, aunque sea tu vida el escenario”.

Rechazó que se despida en el Bellas Artes

Hay que destacar que Bellas Artes es el recinto en el que se ha reconocido la trayectoria de grandes celebridades -como recientemente ocurrió con Silvia Pinal-, la “Leona dormida” rechazó que su último concierto pudiera ser en este lugar y destacó la importancia de que puedan estar presentes sus fanáticos de diferentes puntos del país.

Es por eso que la intérprete de “Mudanzas” indicó que le gustaría que el Zócalo de la Ciudad de México fuera testigo de su despedida, pues además de su importancia podrían estar ahí todos sus fans. Como ocurrió recientemente con Grupo Firme, agrupación que abarrotó tanto la plancha del primer cuadro de la ciudad como las calles aledañas.

“No es fácil tomar una decisión así y no la estoy tomando, siento que hay que ir pensando en eso porque ya estoy grande, no mal, pero yo no quiero causar una lástima. Que la gente vea a Lupita y la recuerde como siempre la ha visto, eso es lo que deseo de corazón”, señaló la cantante Lupita D’Alessio.

