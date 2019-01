Esta es la técnica que utiliza  Anne Hathaway libera sus estrés

La sensual actriz de Hollywood, Anne Hathaway, de 36 años de edad, es una de las artistas más buscadas y es que por tras su éxito en las diversas producciones que ha participado, se ganado en el cariño del público.

Y es que no es ningún secreto que la actriz vive con mucha carga de estrés el cual es generado por apretada agenda y exitosos proyectos, sin embargo, Anne Hathaway utiliza un método muy particular para relajarse.

¿De qué se trata?

Resulta que Anne Hathaway tiene una técnica muy apropiada para relajarse, pues además de su gran carrera la artista es esposa y madre un pequeño.

Por lo que la ganadora del Óscar reveló como le hace para deshacerse de los pensamientos negativos de las otras personas hacia ella, el cual consiste en escribir lo que siente y después quemarlo.

"Mi truco consiste en poner un cronómetro en el teléfono y colocar una vela encendida sobre la mesa. Abro un cuaderno y empiezo a escribir ahí todo aquello que me preocupa o me tiene inquieta”, expresó Anne Hathaway.

La actriz confesó que después de incendiar la hoja con sus pensamientos se siente más liberada, "Me desahogo sobre todo lo que pueda pero luego no me molesto en leer nada de lo que he escrito. Y cuando suena la alarma, arranco la hoja y le prendo fuego, literalmente. Toda esa energía, esa angustia, esa rabia se transforman en ceniza", explicó Anne Hathaway.