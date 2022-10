Esta es la sorprendente opinión que tiene el hijo de la víctima de Pablo Lyle

Pablo Lyle es una de las celebridades de las que más se ha hablado en los últimos años y no por buenas razones, pues el actor se encuentra actualmente condenado por el homicidio involuntario de un hombre de origen cubano.

Y es que el juicio del actor ha tenido lugar hace unas semanas después de tres años de aplazarlo debido a la pandemia por COVID-19, sin embargo el pasado 4 de octubre el actor fue declarado culpable del cargo por lo que actualmente pasa su tiempo en la cárcel.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, a pesar de que ahora está encarcelado todavía no se sabe cuál será la sentencia del actor, por lo que su defensa espera obtener una reducción de la pena máxima, e incluso se habla de que buscan que su pena sea realizada en México.

Hijo de víctima de Pablo Lyle opina del actor

Tras el juicio que fue muy mediático y en donde pudo verse a la familia de Juan Hernández visiblemente contenta por el veredicto, el hijo de Juan Hernández ha expresado su sentir sobre el actor y ha sorprendido a los medios de comunicación.

En su declaración el hijo de Juan Hernández indicó que reconoce que no fue la intención del actor, pero que debido a sus acciones su padre terminó perdiendo la vida por lo que da a entender que Lyle no actúo de mala fé, sin embargo esto no lo libraría de su castigo.

Cabe recordar que existe un recurso en el estado de Florida que sería la esperanza del actor, pues podría evitar que sea sentenciado a 15 años de prisión. Esto sería pues el actor no tiene antecedentes penales y que no se trató de un delito doloso, por lo que esto podría ser considerado para la reducción de su pena.

De ser aplicado en el caso de Pablo Lyle podría existir una reducción del 15% de su condena la cuál podría ser de 9 a 15 años de prisión.

¿Qué pasó a Pablo Lyle?

Pablo Lyle podría pasar entre 9 a 15 años de prisión

Pablo Lyle fue condenado después de que en 2019 terminara matando a un hombre de origen cubaon en Miami, Florida, después de que este le reclamara a su cuñado sobre una mala maniobra que había realizado minutos antes.

Pablo Lyle bajó del vehículo y golpeó en la cabeza a Juan Ricardo Hernández quien quedó tirado en el suelo, aunque los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital falleció días después motivo por el que fue acusado de homicidio involuntario

