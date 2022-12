Esta es la razón por la que Yuridia no sube a sus fans al escenario

Desde su paso por el reality show “La Academia”, Yuridia se proyectó como un gran descubrimiento, pues su voz siempre resalto del resto de participantes, y rápidamente se convirtió en la cantante más querida por el público, pues hasta el día de hoy, siempre sus fanáticos siempre están presentes para apoyar su carrera.

De la misma forma, la intérprete de “Ángel”, ha correspondido el amor de sus fans con muchas actividades en redes sociales, que le permiten estar más cerca de su público y darse a conocer un poco más, pues habla sobre temas personales y sus futuros proyectos.

Y es que se había ausentado por unos días, ya que andaba trabajando en varios eventos, no obstante, a su regreso a la comunidad virtual, pidió a sus seguidores participar en una dinámica de preguntas y respuestas, en donde confesó algo muy impactante.

Impactante confesión de Yuridia

Tras lanzar la dinámica, una de sus seguidoras le comentó que quería cantar a su lado en uno de sus conciertos, a lo que Yuridia reveló que no era la mejor “idea”, debido a las cuestiones técnicas que pudieran causar “incomodidad”, a sus fanáticos.

A lo que contestó la artista: “La verdad es que siempre dejo que canten conmigo “informalmente”, les pongo el micrófono ahí donde están, para que sientan que se enfiestan, porque la realidad de las cosas es que es muy complicado subir a alguien al escenario”.

El escenario no está preparado

Pero la sonorense, abundó, en el tema, pues antes de que la comunidad de Instagram la atacara, explicó que no subía a sus seguidores arriba del escenario, porque era una situación completamente distinta, porque el audio es muy diferente y al no tener el aparato correspondiente no puedes escuchar los tiempos ni tonos.

Yuridia señaló que por eso mejor no sube a nadie al escenario debido a que las personas pueden quedar muy “frustradas”, como si no se hubieran dado a 100, y en realidad es porque el equipo no está preparado para tener gente sin los “in ears”, informó La Verdad Noticias.

