Esta es la razón por la que Claudia Ramírez borró un tuit en apoyo a Sasha Sokol

Luego de que se diera a conocer el abuso que vivió la ex Timbiriche, la actriz Claudia Ramírez hizo pública la relación que sostuvo con el mismo hombre que Sasha Sokol a través de un tuit, en el cual detalló algunas cosas de las que supuestamente se había enterado, para después borrarlo.

Y es que como bien recordarán, la intérprete de “Cada beso” aprovechó el pasado 8 de marzo, fecha en la que se celebra el “Día Internacional de la Mujer”, para hablar sobre lo que vivió con el reconocido director Luis de Llano cuando ella apenas se encontraba en la etapa de la adolescencia.

Por tal motivo, en La Verdad Noticias tenemos información completamente nueva sobre la actriz Claudia Ramírez, quien al parecer defendió a la artista a través de un mensaje publicado en una conocida red social, misma en la que dejó entrever que ella había sido novia de Luis, antes de que ocurriera lo de Sasha.

¿Por qué la actriz borró el mensaje de apoyo a Sasha Sokol?

Actriz Claudia Ramírez

Durante una rueda de prensa llevada a cabo para promocionar la serie “Mujeres asesinas” en la cual participa Claudia Ramírez, los medios no dudaron en cuestionarla sobre el motivo que la orilló a eliminar el mensaje en el que confesaba todo lo que aparentemente vivió a lado del productor.

Es por ello, que expresó lo siguiente “Hice un comentario y pues luego lo borré la verdad, porque tampoco sé a ciencia cierta qué pasó. Fue como una opinión y luego dije ay no, qué flojera, porque la gente empieza a tergiversar toda la información. No me sé la historia de primera mano, entonces no puedo opinar mucho, prefiero mantenerme al margen”.

¿Qué pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano?

Luis de Llano y Sasha Sokol

Como te mencionamos al principio de esta nota, Sasha Sokol anunció el supuesto abuso que vivió cuando fue novia de Luis de Llano, pues ella contaba con 14 años y el productor con 39, situación que fue negada por este último.

No obstante, la ex Timbiriche afirmó que existen algunos avances en su caso, pues ya ratificó su demanda en contra del famoso, quien a su vez fue notificado sobre dicho hecho.

