Esta es la razón por la que Andrea Legarreta no vuelve a las telenovelas

No cabe duda que Andrea Legarreta es una de las conductoras de televisión más conocidas y queridas del mundo del espectáculo por su carisma, motivo por el que se ha ganado el estatus de estrella del programa Hoy, sin embargo hace unos años también incursionó en el mundo de las telenovelas.

Por lo que muchos de sus fans se han preguntado si algún día la veremos de nuevo en la pantalla chica como parte de algún melodrama, cosa que al parecer la bella conductora ha contestado en el programa Hoy.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente la bella conductora sorprendió a sus fans al posar con unas medias de red que levantaron los suspiros de todos, pero ahora es noticia debido a que ha revelado los motivos por los que no ha vuelto a hacer telenovelas.

Andrea Legarreta no vuelve a las novelas por esta razón

La actriz habló de la razón por la que no realiza telenovelas

Fue en durante un encuentro con la prensa donde Legarreta habló sobre el futuro de su vida laboral, por lo que adelantó que el programa Hoy mantendrá su elenco para 2023, además de que aprovechó para revelar la razón por la que no desea regresar a las telenovelas.

En dicho encuentro la conductora habló sobre sus compañeros en Hoy de los que se expresó muy bien pues consideró que todos aportan mucho a él.

“Hemos hecho buen equipo, y sí creo que dices ‘programa Hoy’ y piensas en los que han estado mayor tiempo. Sin embargo, se han sumado talentos padrísimos”

Asimismo recordó su gran éxito como actriz dentro de telenovelas, y confesó que pese a que fue algo muy bonito por ahora no está dentro de sus planes volver a realizar este tipo de trabajos.

“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales”.

Pese a esto Andrea tiene muy claro por qué no ha vuelto a este tipo de producciones.

“La verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos. Trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, declaró.

Incluso declaró que tiene abierta las posibilidades para trabajar en otro tipo de produccionies.

“Hice una peli hace relativamente poco (tiempo) con Nina, la de Mamá se fue de viaje. Estuvo bien padre y, al final, bien lindos, querían que estuviera y se acomodaron un poco mis horarios, y estaba trabajando con mi niña. No es que no me den ganas, me gustaría probar otras cosas”, concluyó.

¿Qué edad tiene Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta nació un 12 de julio de 1971, por lo que actualmente tiene 51 años de edad, su carrea en el mundo del espectáculo comenzó desde los 80, cuando fue parte del grupo Fresas con crema a los 16 años.

Sin embargo incursionó en el mundo de la televisión en la conducción de programas como Música futura, entre otros, actualmente es una de las caras más conocidas del programa Hoy.

