Esta es la preocupación que tenía Héctor Bonilla antes de morir

El pasado 25 de noviembre el mundo del espectáculo se puso de luto al enterarse del fallecimiento del primer actor, Héctor Bonilla, por lo que desde ese entonces la familia ha recibido las condolencias de varios famosos y fans del talentoso histrión.

Y es que, Héctor Bonilla pasará a la historia del nudo del espectáculo mexicano como uno de los actores más prolíficos; pues a lo largo de más de 40 años de trayectoria marcó a muchos televidentes con sus papeles importantes en telenovelas como Rosa Salvaje, Mirada de Mujer: El regreso, Amor cautivo o Amor sin reserva.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el acontecimiento fue tan importante que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sus condolencias y se informó que el actor tendría un homenaje póstumo en Bellas Artes; sin embargo, los hijos del famoso han revelado recientemente que el actor solo tenía una preocupación.

Esta es la preocupación que tenía Héctor Bonilla

A pesar de la lamentable noticia, los descendientes del actor han externado su calma por la forma en la que su padre falleció y así lo manifestaron en una entrevista para Sale el Sol.

"Estamos evidentemente muy tristes, pero también muy tranquilos porque fue una despedida, una transición muy dócil, y bueno, mi padre tenía muchos padecimientos y creo que fue de la mejor manera. También recibió el diagnóstico del cáncer hace 4 años y al principio parecía que era algo fulminante y tuvimos 4 años de disfrutarlo y de prepararnos todos, inclusive él, para el final", expresaron.

En la emotiva entrevista los vástagos del histrión recordaron la educación que recibieron de su parte y el gran ejemplo que fue para ellos.

"Mi padre nos educó con el ejemplo, en lo que refieres pues fue un tipo tenaz, puntual, tenía mucho de mi abuelo, al que nosotros no conocimos, porque murió cuando mi padre era muy joven, pero mi abuelo era un hombre de carácter muy férreo, un tipo extremadamente disciplinado […] por cierto, mi abuelo fue el que nació en Tela de Ocampo, mi papá nació en la Ciudad de México, pero la mayoría de la gente tiene mal esa información".

Agregó que a pesar de que se fue tranquilo de este mundo, Héctor Bonilla únicamente tenía una preocupación :

“No me atrevería a poner palabras en su boca, pues imagínate, mi mamá y mi papá eran siameses, estaban pegados todo el tiempo. Lo que sí puedo decir al respecto es que mi padre se fue en paz, en muchos sentidos, creo que mi padre no se quedó con nada por hacer, sin deberle nada a nadie, se fue con la tarea hecha. La única preocupación con la que se fue mi padre es que no dejáramos a mi mamá sola, era lo único que le angustiaba y me lo repetía constantemente […] Yo creo que está tranquila, eso es lo que yo percibo, por cómo se dieron las cosas, pero la mejor manera de honrar a mi papá es apapachar a mi madre”.

Te puede interesar: Fallece el primer actor Héctor Bonilla a causa del cáncer

¿De qué murió Héctor Bonilla?

El actor tuvo una larga carrera en donde participó en múltiples proyectos

El actor Héctor Bonilla, falleció el pasado 25 de noviembre a la edad de 83 años de edad a causa del cáncer de riñón que padecía desde hace muchos años.

En un comunicado publicado en redes sociales la familia del actor confirmó que falleció en su hogar, rodeado de las personas que más lo amaban, asimismo revelaron su epitafio, mismo que habría sido escrito por el actor desde hace varios años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en