Esta es la postura de Silvia Pinal ante las peleas entre sus hijos por su teatro

La actriz Silvia Pinal ha revelado mediante una entrevista en el programa "Hoy", la postura que mantiene la actriz ante los conflictos y diferencias que están teniendo sus hijos con respecto a su teatro.

Y es que hay que recordad que la disputa en la dinastía pinal se originó a causa del cambió de administración encargada del teatro.

Por otro lado, como te compartimos en La Verdad Noticias, uno de los grandes anuncios que sorprendió a muchos medios de comunicación fue cuando se avisó que la primera actriz Silvia Pinal protagonizará obra musical a sus 90 años.

Silvia pinal habla sobre las diferencia entre sus hijos

La actriz ha tomado la decisión de mantenerse alejada del conflicto.

Recientemente, los hijos de la actriz Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, han estadoenvueltos en un pleito por el teatro de su madre.

Ante los constantes cuestionamientos, la primera actriz ha compartido que prefiere mantener su distancia y que no le gusta intervenir en el conflicto.

Fue durante el programa de televisión "Hoy" donde de le realizó a la actriz mexicana una entrevista donde reveló que su hijo Luis Enrique ha estado al pendiente de la situación a causa del cambio de administración.

Aunque por otro lado, de acuerdo a la ex administradora Mónica Marbán, Sylvia Pasquel ha sido quien se ha mantenido al pendiente de su funcionamiento durante estos años, por lo que tampoco se descarta la idea de que podría hacerse cargo del recinto.

“Yo no me he metido ni a la azotea ni a ver cómo están las entradas, yo ahí no me meto. Entonces creo que les está yendo más o menos bien, es lo único que sé”, mencionó la actriz.

¿Cuál fue la película en la que Pedro Infante enamoró a Silvia Pinal?

La película estuvo durante 7 semanas en la cartelera

A pesar de que la actriz Silvia Pinal y Pedro Infante nunca tuvieron un romance fuera de pantalla, fueron protagonistas de uno de los más aclamados títulos del cine de oro.

Ambos protagonizaron la película "El inocente", la cual se caracterizó por ser una graciosa historia de amor que se presenta durante la celebración de Nochevieja.

El éxito de esta película fue tal que estuvo por siete semanas en cartelera en el famoso Cine México. Además, Pedro de Aguillón ganó el Premio Ariel por Mejor Actor de Cuadro y fue adaptada en 1968 en el filme titulado Romeo y Julieta.

