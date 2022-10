Esta es la polémica entre Gigi Hadid y Kanye West; el rapero ha sido criticado

En La Verdad Noticias te hemos compartido los momentos polémicos de Kanye West, y en esta ocasión no es la excepción, el ex de Kim Kardashian volvió a dar de qué hablar, y todo fue durante la semana de la moda, donde hizo un desfile de su marca, pero no se encontraba en la lista de show.

Y es que, la presentación dio inicio con un speech del famoso, donde mencionó que para él ha sido difícil entrar a la industria, pero lo que desató todo un revuelo fue que apareció luciendo una playera que decía "White Lives Matter", el rapero se burló del movimiento "Black Lives Matter".

La playera que fue parte de la colección incomodó a Jaden Smith, quien prefirió retirarse del lugar y recurrió a las redes sociales para criticar al rapero, de igual forma la editora de moda Gabriella Karefa-Johnson criticó la playera como "pura violencia", lo que enojó al ex de Kardashian.

¿Por qué se desató la polémica entre Gigi Hadid y Kanye West?

La modelo Gigi Hadid defendió a la editora de moda tras las críticas del rapero

Ante la crítica de Gabriella, el rapero criticó el estilo de la editora de moda y subió una foto que después eliminó, pero Gigi Hadid le envió un contundente mensaje, quien tachó al cantante de ser una broma, aunque el comentario de Hadid lo compartió en su perfil social. Por otro lado, el cantante comentó que ya había hablado con la editora para disculparse.

No es la primera ocasión que el rapero Ye protagoniza una polémica, pues ha recurrido a las redes sociales para criticar a su ex esposo, incluso ventiló mensajes privados, pero luego los eliminó de su perfil social.

Cabe mencionar que Gabriella ha tenido la oportunidad de ser la encargada de diferentes portadas en Vogue USA, también ha vestido a importantes celebridades como Kamala Harris, de igual forma ha logrado tener grandes amistades como la modelo, quien defendió a la editora de moda.

¿Qué fue lo que le dijo Kanye a Taylor Swift?

Kanye se subió al escenario luego de que Taylor ganó un premio por un video musical

El rapero Kanye West protagonizó uno de los momentos más sonados durante la celebración de los premios MTV 2009, donde el famoso hizo llorar a Taylor Swift, pues luego de que la cantante ganó el premio al Mejor video del año por “You Belong With Me”, el rapero se subió al escenario y dijo que debió ganar Beyoncé.

