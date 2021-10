Esta es la peor película de Will Smith, según él

En una reciente entrevista, Will Smith reveló cuál es la peor película que ha hecho, pues hizo un recuento de su trayectoria de su filmografía y tras decir que “es una espina que tiene clavada”, su peor cinta, para él, es ‘Wild Wild West’, “verme con pantalones de montar no me gusta”.

El también productor es uno de los elementos más valiosos de Hollywood pues su larga trayectoria en el cine le permite estar siempre presente entre sus fans.

Ser un importante actor también tiene ciertas complicaciones, el mismo Will reveló que lo demandan 15 veces al año por razones que nadie podría imaginar, por lo que tiene un equipo de abogados al que le paga por adelantado para estar protegido legalmente, detalles que dimos a conocer La Verdad Noticias.

¿Cuál es la mejor y peor película de Will Smith?

El actor reveló sus de películas favoritas

En la entrevista, el famoso actor contó que no podría elegir su mejor película, pues está entre ‘Men in black’ y ‘En busca de la felicidad’; esta última siempre es comentada en redes sociales.

Por otro lado, para él, la peor película que ha dicho es ‘Wild Wild West’, pues odia verse con pantalones vaqueros y eso le provoca tener una espina clavada. En el reparto de esta cinta se encuentran Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek.

“La Guerra de Secesión ha terminado, la conquista del Oeste está en pleno apogeo y lo que debería ser una época de bonanza”.

¿Cuál es el apodo de Will Smith?

Will no usa su nombre real para el mundo del espectáculo

Su nombre de nacimiento es Willard Christopher Smith Jr. y tiene dos apodos, ‘The Fresh Prince’ y ‘Mr. July’. Su esposa es Jada Pinkett Smith y la conoció cuando hacía las audiciones para la serie que lo lanzó al estrellato mundial.

Recordemos que hace menos de un año, Will Smith y Jada revelaron que tienen diferentes parejas sexuales, una noticia que generó un total impacto entre sus fans pues siempre fueron una pareja totalmente ejemplar.

