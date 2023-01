Esta es la mujer por la que Lorenzo Méndez cambió a Chiquis Rivera

Hace ya dos años que Lorenzo Méndez se divorció de Chiquis Rivera; después de un fugaz amor que acabó con un polémico matrimonio pues incluso la hija de Jenny Rivera aseguraba que el exvocalista de La Original Banda el Limón no estaba siendo muy cooperativo.

Y es que supuestamente Lorenzo Méndez no queria firmar los papeles del divorcio motivo por el que Chiquis le tuvo que rogar que lo hiciera para que pudiera entregarlos a tiempo.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la búsqueda del amor para Lorenzo Méndez no se había dado y en septiembre pasado incluso se le vinculó sentimentalmente con Ninel Conde.

Lorenzo Méndez muestra a su nueva novia

Hasta ahora el famoso cantante no se le había conocido pareja formal, pero una fotografía en sus redes sociales habría mostrado a su nueva novia y la mujer por la que habría cambiado a Chiquis Rivera.

Fue en sus historias de instagram donde el cantante compartió una imagen con su nuevo amor, a la vez de que celebró su cumpleaños.

"Felicidades, hermosa", fue el mensaje que escribio, junto a la foto en la que aparecen besándose.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven que ha conquistado al ex de Chiquis Rivera, lo único cierto es que Lorenzo ya disfruta de un nuevo amor.

¿Por qué terminaron Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 en lo que parecía una boda de ensueño, sin embargo, meses después y tras varios escándalos, Rivera anunció en septiembre de 2020 su divorcio.

Y aunque por mucho tiempo los fans se preguntaron qué había pasado, en varias entrevistas la hija de Jenny Rivera indicó que narraba en su libro Invencible, los pormenores de sus ruptura.

Aunque adelantó que lo que más afectó la relación fueron las adicciones del famoso cantante.

“Eso (las adicciones) causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) Si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”

