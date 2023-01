Esta es la imagen de Clara Chia Martí que le rompió el corazón a Shakira

El drama de la separación de Shakira con el ex futbolista español Gerard Piqué todavía no cesa, y es que la forma de su ruptura fue oscura, ya que el deportista la estuvo engañando durante un largo tiempo y ella no lo sabía.

Como se sabe, el presente ya es diferente, pero la huella de esa traición todavía está afectando el corazón y los sentimientos de la colombiana Shakira.

Por otro lado, la adhesión de Clara Chia Martí en la familia de Gerard Piqué es algo que ha dado mucho de que hablar en redes sociales, ya que para muchos fue realmente sorprendente que la joven haya podido ganarse a los estrictos padres del ex futbolista del Barcelona FC en tan poco tiempo.

La polémica entre Shakira y Clara Chía

Clara Chía y la mamá de Piqué

Es precisamente esa imagen de Clara Chía la que le ha roto el corazón a Shakira, ya que la hermosa estampa familiar que la joven de 23 años conseguido en tan poco tiempo, nunca la logró la intérprete de Waka Waka.

Clara Chia Martí y la madre de Piqué tienen una muy buena relación, algo que la colombiana en diez años no pudo conseguir de ninguna manera, ni siendo la madre de los hijos del ex futbolista, ni por su gran fama y reconocimiento mundial.

La foto que le rompió el corazón a Shakira

Clara Chía y la mamá de Piqué

Resulta que en los últimos días, se viralizaron las fotografías en dónde se ve a Clara Chia y la madre de Piqué juntas, caminando del brazo por la calle y conviviendo de la mejor manera posible.

Cabe destacar que estas imágenes sin duda rompen el corazón de Shakira, quien nunca pudo conseguir ese nivel de afecto y comunicación con sus suegros, algo que Clara Chía Martí si logró y en muy poco tiempo.

