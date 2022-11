Esta es la fortuna de guapa Jenna Ortega, la Merlina latina de Netflix

Esta es la fortuna de guapa Jenna Ortega, la Merlina latina

Jenna Ortega es uno de los nombres que se ha encontrado por todos lados estos últimos días y esto es debido al lanzamiento de la nueva serie Merlina a través de Netflix.

Es por eso que el día de hoy te daremos a conocer algunos detalles sobre ella, la actriz que se luce en la plataforma de Netflix como Merlina que tiene un impactante patrimonio neto a sus 20 años de edad.

Hay que destacar que en la industria del entretenimiento, resulta habitual encontrar niños actores que participan de películas o series exitosas, pero que abandonan su camino en Hollywood rápidamente.

No queda duda que solo algunos consiguen destacarse y perseverar hasta convertirse en estrellas juveniles y ese es el caso de Jenna Ortega, quien desde muy pequeña empezó en la actuación y hoy deslumbra con Merlina en Netflix.

La trayectoria de Jenna Ortega

Se ha destacado que cuando tenía tan solo seis años, comenzó a mostrar su interés por el mundo del cine y la televisión; es por esto que, siendo apenas una niña, sus padres la acompañaron para que consiguiera sus primeros papeles.

Así se lució en la sitcom Rob, para luego dar el salto a CSI: NY y aunque podría haber permanecido en franquicias más pequeñas, un enorme estudio le abrió las puertas.

Insidious: Capítulo 2, Stuck in the Middle, Jane The Virgin, Elena of Avalor, You, The Fallout, Scream, Studio y X fueron solo algunos de los proyectos que la distinguieron como una de las artistas jóvenes más prestigiosas de los últimos años.

Ahora, su carisma es tendencia en Netflix, puesto que protagoniza Merlina, que cuenta con la participación de Christina Ricci y que narra los días de Wednesday en la Academia Nunca Más mientras intenta resolver un misterio en el que sus padres se vieron envueltos hace más de 20 años.

La fortuna de la protagonista de Merlina

Según Celebrity Net Worth, el sitio que revela el patrimonio neto de los artistas, la nueva figura de la N roja tiene una fortuna que ronda los 3 millones de dólares.

Cabe destacar que de todos modos, la cifra se encontraría un tanto desactualizada, ya que aún no estaría incluido el éxito de Merlina, que será uno de sus mejores trabajos que la lanzarían a la fama internacional.

