Esta es la famosa cantante de la que habla Babo en su video "Piensa en mí"

Esta es la famosa cantante a quien Babo le dedica su canción "Piensa en mí"

Babo de Cartel de Santa se volvió tendencia en todas la redes sociales después de que se filtrara su video sexual; el cual es el videoclip sin censura de la canción “Piensa en mí”.

En este llamó la atención su miembro masculino pero también que la letra hace alusión a una famosa cantante de reggaeton.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre esta famosa artista que se vio involucrada en este escándalo sexual.

Babo hace referencia a una cantante en su canción

Becky G aparece en la letra de la canción.

Shakira no es la única que hace referencias en las letras de sus canciones, también Babo lo hizo en su ya famoso video explícito “Piensa en mí”.

La melodía tiene una letra muy explícita y hace alusión a una mujer con la que el cantante de Cartel de Santa ha mantenido relaciones sexuales en repetidas ocasiones.

Y, de acuerdo con la canción, se siente complacida de compartir estos momentos de pasión con él.

“Piensa en mí // Mientras se besan dice que piensa en mí // Si se mast*rba, lo hace pensando en mí // No sé si sí, pero pa’ mí, que te han dicho mi nombre a ti”, se expresa en el verso principal del tema interpretado por el vocalista de Cartel de Santa.

En la segunda estrofa menciona el nombre de una artista estadounidense que se ha hecho famosa por su paso en el reggaeton, estamos hablando de la californiana Becky G.

“Le gustan OGs como a Becky G // Cuando le hago scratch en el clít*ris // Le provoco squirt, se la dejo ir // So deep, deep, deep // La pongo a gemir encima de mí // Los garrotes grandes, ese es su fetish // La c*jo como b*tch, la prendo como un switch // Mientras me doy un cris, ella me m*ma el d*ck”, se indica en el tema musical.

Esta reguetonera que se viralizó en 2017 por interpretar el tema ‘Mayores’ no fue la única en ser mencionada en la canción, también habla de la actriz Lindsay Lohan en otro fragmento.

Te puede interesar: Karely Ruiz iba a ser protagonista del polémico video de Babo en OnlyFans.

Letra de la canción ‘Piensa en mí’ del video sin censura de Babo

"Piensa en mí" ha roto records desde su lanzamiento.

“Yo la embarro de Vick pa’ que se sienta fresca // Hasta que amanezca, ando fumando yesca // Yo le mam* el burro siempre y cuando lo merezca // No le huele a pesca, si no me suma, resta // No sé cuánto cuestan porque, al chile, me las presta // Yo le compraba Guccis y ahora la llevan al Bershka // No sé cuánto cuesta porque me las presta // Yo le compraba Gucci y ahora la llevan al Bershka”.

“Piensa en mí // Mientras se besan dice que piensa en mí // Si se mast*rba, lo hace pensando en mí // No sé si sí, pero pa’ mí, que te han dicho mi nombre a ti”.

“Tanto la cog* y nunca me aburrí // La enmañé a mis perlas pa’ hacerla venir // Le gusta sentir hasta dónde topa // Grita como loca, se la come tosca // Por el Hannibal Lecter me la exige la golosa // Es una fogosa como Lindsay Lohan // Yo soy el machete que la troza // Con la masacuata, vigorosa”.

“A veces se roza, pero no se rinde // Le llama a una amiga pa' que también me la ch*ngue // Con que alcance el timbre y agarre la fiesta // Les meto la r*ata hasta adentro de la alberca // No sé cuánto cuestan porque, al chile, me las presta // Yo le compraba Guccis y ahora la llevan al Bershka // No sé cuánto cuestan porque me las presta // Yo le compraba Guccis y ahora la llevan al Bershka”.

“Piensa en mí // Mientras se besan dice que piensa en mí // Si se mast*rba, lo hace pensando en mí // No sé si sí, pero pa' mí, que te han dicho mi nombre a ti”.

Hasta el momento, Becky G no ha hecho ningún pronunciamiento por ser incluida en la canción ‘Piensa en mí’ del polémico tema de Babo de Cartel de Santa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram