Esta es la enfermedad de transmisión sexual que tuvo María Félix

María Félix fue una de las grandes divas del cine mexicano, que en su primera boda no fue feliz, tanto porque nunca estuvo enamorada de Enrique Álvarez Alatorre como tampoco supo cómo poner un límite a sus infidelidades y excesos de este.

Sin embargo, por culpa de su esposo “La Doña” se contagió de una peligrosa enfermedad venérea, pues durante una entrevista televisiva realizada en la década de los ochenta por la también actriz Verónica Castro, la protagonista de “El Peñón de las Ánimas” confesó este terrible episodio en su vida, que además, le sucedió cuando tenía 17 años de edad y todavía era muy inocente.

“Pasamos la luna de miel en un hotel de Atotonilco El Alto, que para mí resultó una cámara de tortura. En la noche de bodas tuve una experiencia traumática. Yo era doncella, llegué al tálamo virgen como un botón y sentí el desfloramiento como una agresión tremenda, como si me traspasaran con un puñal”, contó la famosa María Felix.

María Félix y su enfermedad sexual

Es por eso que La Doña, comenzó a ver al sexo como un acto sucio y malo, pero aún así quedó embarazada cuando tenía 19 años. Su esposo era un vendedor de cosméticos aficionado al fútbol, la parranda y al alcohol, por lo que constantemente dejaba sola a María.

En aquella ocasión, la protagonista de la cinta “Enamorada” platicó que cierto día al realizar las labores del hogar se enteró de una terrible noticia que influyó en que años más tarde ella misma solicitara su divorcio.

“Un día al sacar del armario uno de sus trajes para llevarlo a la tintorería encontré una receta médica en el bolsillo del saco. Junto al nombre de la medicina leí la palabra gonorrea. Presentí que se trataba de algo malo, pero no sabía qué cosa era”, confesó.

Al preguntarle a su suegra, la mujer hizo caso omiso, pero la abuelita de su ex marido la alertó sobre la gravedad del tema y le dijo que si seguía haciendo el amor con su marido se iba a morir, por lo que de inmediato supo que él le era infiel con otras mujeres.

La Doña estuvo en peligro

“Pero yo me di cuenta de que la cosa era mucho más grave. El tipo estaba infectado y podía contagiarme en cualquier momento. Nunca más le permití que me volviera a tocar y a partir de entonces no tuve en la cabeza otra idea que la de engañarlo”, dijo la actriz.

María Félix aprovechó la ocasión para exhortar a su público femenino a no confiarse con sus parejas y mencionó que debe existir cierto cuidado y mucha precaución en la cama ante las enfermedades venéreas.

Cabe destacar que por último expresó María Félix: “Quizá lo utilicé como un medio de liberación. Para mí el matrimonio significaba la libertad, salir de la casa donde me sentía presa. Nunca pude imaginarme que, al casarme con él, sólo pasaría de una cárcel a otra”, contó Félix acerca de ese primer matrimonio en su "Todas mis guerras".

