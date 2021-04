Esta es la canción de Mia Khalifa en TikTok ¡Es todo un éxito!

En el año 2018, Mia Khalifa fue la inspiración para una canción que se volvería rápidamente viral en TikTok con el nombre de la exactriz de contenido para adultos. Esta melodía es de un grupo de hip-hop con sede en Atlanta, "iLOVEFRiDAY”, que está compuesto por los raperos Smoke Hijabi y Xeno Carr.

El tweet falso de Khalifa criticaba el uso de un hiyab por parte del cantante Smoke Hijabi mientras fumaba un porro en su video titulado 'Hate Me'; este se ofendió por la aparente hipocresía de la ex conductora de deportes, pues consideró que no tenía derecho a opinar tras haber hecho algo similar en el pasado.

Esto llevó al grupo a lanzar una canción titulada "Mia Khalifa”, donde arremetió contra la famosa actriz libanesa, aunque todo se trató de una farsa y la criticó después de actuar en un video para adultos mientras también usaba un hiyab.

La popularización de la canción ha sido uno de los ejemplos más interesantes de artistas musicales que han ganado una base de fans debido a la cultura de los memes. Se puede argumentar que el éxito de “Mia Khalifa” en TikTok abrió las puertas a otros artistas como Lil Nas X, quien también encontró el éxito a través de la plataforma.

Mia Khalifa se encuentra lejos de los reflectores de las películas para adultos.

Mia Khalifa Tik Tok letra

Who do you think you are?

You were sucking dick for a foreign car (Brrrrr)

Gotta take that call

They want you at work so, girl, go do your job

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

We all have regrets sometimes

We wish to go back in time

(Body, body, body, body) That's a lot of lives

(Video, video) That's a lot of guys, damn

Don't you wish you changed your past?

Cause it's so bad

Don't you wish you changed your past?

Cause it's so bad

Mia Khalifa

Is that why you tried to quit three times?

Is that why you said good bye, retired

Is that why you said fuck these guys?

Who do you think you are?

You were sucking dick for a foreign car (Brrrrr)

Gotta take that call

They want you at work so, girl, go do your job

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Mia Khalifa (Mia!)

Fight!

Hit or miss

I guess they never miss, huh?

You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya

He gon' find another girl and he won't miss ya

He gon' skrrt and hit the dab like Wiz Khalifa

You play with them balls like it's FIFA

You on every level, you're the leader, ooh

You used to work at Whataburger

Now you pop your pussy for the Warner Brothers

(And that bangs, bro)

Shots fired, you're fired

You're washed up, you're retired

Your kitty looks like a flat tire (Eww!)

I bet that your kitty real tired

Perfect!

Who do you think you are?

You were sucking dick for a foreign car (Brrrrr)

Gotta take that call

They want you at work so, girl, go do your job

(Mia!) (Mia!) (Mia!)

(Mia!) (Mia!) (Mia!)

You win!

Significado de la canción

La canción de iLOVEFRiDAY, "Mia Khalifa", es una canción que ataca a la personalidad de internet libanés-estadounidense y ex estrella de cine para adultos del mismo nombre.

Es una respuesta a un tweet falso en el que Khalifa crítica al miembro de iLOVEFRiDAY Smoke Hijabi, quien es paquistaní, por fumar marihuana mientras usa un hiyab.

La propia Mia Khalifa ha hecho videos de películas para adultos. Pero iLOVEFRiDAY aparentemente pensó que el tweet era real y lanzó una pista de represalia.

Esta no sería la primera vez que Mia Khalifa tiene roces con otras celebridades, pues desde su debut en el cine xxx se posicionó como una de las figuras más polémicas por el mismo hecho que le criticó a iLOVEFRiDAY, aunque se haya confirmado que se trató de una acusación falsa.

Mia Khalifa TikTok - Meme original explicado

El meme de Mia Khalifa, que involucra la canción, fue popularizado por un usuario llamado 'Nyannyancosplay', quien publicó un clip en TikTok, este volvió viral y generó una tendencia en la que los usuarios acuden a los espacios públicos para realizar el #hitormisschallenge, en el que gritan la letra de la canción de “Mia Khalifa” para provocar una respuesta de otras personas familiarizadas con la tendencia.

La ahora ex actriz porno se ha vuelto una influencer en las redes sociales como TikTok.

Si bien toda la disputa entre iLOVEFRiDAY y Mia Khalifa comenzó debido a un malentendido, sus efectos duraderos se pueden ver hoy en día, ya que muchos artistas ahora pueden beneficiarse de la viabilidad de TikTok y otras redes sociales de video como plataformas de marketing viral.

Asimismo, aunque la 'pelea' entre las estrellas causó un gran impacto, el dúo de raperos nunca pidió disculpas a la famosa influencer y actriz tras percatarse que la imagen del ataque era falsa, y desde el año 2020 no se ha vuelto a saber nada sobre un nuevo roce entre los famosos, pero el reto de la canción en Tik Tok se puede ver en la plataforma de vez en cuando.

A pesar de todo, la famosa ex actriz de videos para adultos se mantiene presente en los gustos de las nuevas generaciones, ya sea por sus apariciones sexuales o por hacerse viral en una de las plataformas más famosas del momento, TikTok.

