Esta es la canción de Luis Miguel que dedican los que tiene amor propio

Cuando se trata de amor, no hay mejor lenguaje ni forma de comunicarse que la música, pues a veces ciertas piezas, dicen lo que no nos atrevemos a decir de frente, en ese sentido el sol de México, Luis Miguel, tiene en su repertorio varias canciones que te pueden ayudar a describir lo que se siente, cuando se trata de amor y valor emocional.

No hace falta conocer mucho sobre su trayectoria, para saber que casi todas las canciones de Luis Miguel, son un éxito, y es que sus producciones, cuentan con temas de amor, desamor y hasta de una canción por ahí de amor propio que, seguramente, muy pocos lograron tomarle significado.

Y es que esta canción no puede faltar en nuestros mejores y peores momentos, pues seguramente la has cantado miles de veces, nos referimos a “Ahora te puedes marchar”, sencillo que es todo una bandera, para el amor propio, si te dijeran que este tema habla de inteligencia emocional, quizá no lo hubieras creído.

Significado de “Ahora te puedes marchar”

Esta canción habla del amor propio

Esta icónica y famosa canción de Luis Miguel, tiene un mensaje oculto, pues no todos logran descifrar de que se trata y en que momento, el sol hace referencia al amor propio, y es que es curioso, pues la mayoría de las ocasiones son a las mujeres, a quienes se les recomienda “darse valor” y no permitir ningún tipo de desplante y dolor por parte de un hombre.

Pero en este caso, es un mensaje de hombre a hombre, no obstante el mensaje se puede aplicar de forma general, pues es evidente que nadie debe llorar o sufrir por amor, pues este sentimiento es puro y no daña a quien lo siente, aunque hay situaciones desafortunadas, me queda claro.

Te puede interesar: Silvia Pinal, enojada con Luis Miguel

El mensaje oculto

Los éxitos de Luis Miguel siguen vigentes

‘Quiérete’, es lo que da a entender ‘Ahora te puedes marchar’ a todas a aquellas personas, que, sin importar el género, no fueron valoradas por sus parejas; "Si no supiste amar, ahora te puedes marchar" es el coro que resuena y da a entender que no estás dispuesto a suplicar por amor, por lo que haces una invitación cordial a que la otra persona siga su camino, ahora que ya sabes que esta canción es un tema de amor propio, utilízala sabiamente y dedícasela a quien de plano ya no necesitas en tu camino, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram