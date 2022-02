Esta es la canción de Belinda y Christian Nodal que nunca saldrá a la luz

La canción que sería iba a ser incluida en el próximo disco del cantante.

La ruptura entre Belinda y Christian Nodal no solo impactó en los sentimientos de los cantantes, sino también sus proyectos, pues la ex pareja se encontraba trabajando en un dueto que formaría parte del nuevo disco del cantante, el cual desde luego, ya no saldrá a la luz.

El tema lleva por nombre ‘Por el resto de tu vida’ y fue compuesta por los mismos intérpretes durante el 2021, incluso, compartieron con sus fans un fragmento del que anunciaron es “su canción favorita”, pues relata además parte del amor que se tenían.

Previamente en La Verdad Noticias te dimos a conocer los planes que Belinda y Nodal dejaron inconclusos tras su rompimiento, por lo que en esta ocasión te hablaremos de la canción de los intérpretes que nunca saldrá a la luz.

¿De qué trata la canción de Belinda y Christian Nodal?

La ex pareja dejó varios proyectos inconclusos.

En abril pasado, el intérprete de ‘Botella tras botella’ compartió en su cuenta de Instagram que se sentía desesperado porque “salgan estas rolitas y mi disco” y adjuntó un video en el que se mostró disfrutando de una serie de canciones inéditas, entre ellas las que cantó junto a su entonces novia.

En el adelanto del que sería el dueto, se escucha a Nodal cantar: “Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. La verdad solo es una y te voy a decir”, a lo que la Princesa del Pop le contesta: “y así te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé”.

Luego se escucha a ambos entonar “Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes. ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida?”.

¿Qué pasó con la relación de Nodal y Belinda?

Los famosos anunciaron su relación en agosto de 2020.

El 12 de febrero, Nodal anunció a través de sus historias de Instagram que su relación con la también cantante había llegado a su fin, por motivos todavía desconocidos pues hasta el momento ninguno de los dos famosos ha brindado más detalles al respecto.

La ex pareja planeaba lanzar una canción a dueto para el 14 de Febrero, Día del amor y la Amistad, pero desafortunadamente, esto ya no se pudo debido a que su relación llegó a su fin días antes. A continuación en La Verdad Noticias te dejamos un fragmento de la canción de Belinda y Christian Nodal que nunca saldrá a la luz.

