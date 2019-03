"Está en silla de ruedas": "Hagrid" de Harry Potter sufre de osteoartritis

Harry Potter es sin duda alguna una de las sagas literarias más famosas de todos los tiempos, pues a pesar de ser una serie de lectura, su fama fue tan inmensa que incluso llegó al cine, narrando la historia del mago más famoso del mundo en 8 películas, las cuales al igual que los libros resultaron en un éxito exorbitante.

Cabe destacar que los personajes se quedaron en el corazón de todos los fans, incluyendo a “Rubeus Hagrid” quien fue uno de los personajes más queridos por el público, pero lamentablemente, Robbie Coltrane, el actor que le dio vida, sufre de una grave enfermedad.

El famoso actor de 68 años, reveló que ha perdido la batalla en contra de una grave enfermedad conocida como “Osteoartritis” la cual es una enfermedad degenerativa que ataca los cartílagos que recubren los huesos y los unen con las articulaciones, haciendo que el afectado pierda poco a poco la fuerza en extremidades debido al intenso dolor y degeneración que esta condición causa en la estructura ósea.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor”