¿Está en la ruina? Ropa de Galilea Montijo no se vende ni con descuento

Galilea Montijo es una de las conductoras del mundo del espectáculo más queridas en México, por su aparición en el programa Hoy de Televisa, en el que se ha consolidado como uno de los pilares de la emisión junto a Andrea Legarreta.

Pero Gali no ha querido apostar todo a su carrera artística, por lo que también ha incursionado en el emprendimiento, con una marca de ropa llamada LatinGal que lanzó en 2021 y con la que piensa diversificar sus ganancias.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, últimamente Galilea ha estado en el ojo del huracán por rumorarse que es santera, pero ahora ocupa las portadas de los diarios debido a que su negocio no iría tan bien como espera.

¿Dónde está ubicada la tienda de ropa de Galilea Montijo?

La famosa tiene su tienda física en una plaza del Estado de México, exactamente en Mundo E, en Ciudad Satélite y promete ser una tienda especializada en ofrecer las mejores tendencias de moda.

A pesar del ambicioso proyecto, el periodista Ricardo Manjarrez aseguró que el negocio no le ha ido nada bien, Pues los precios elevados de sus prendas han hecho que muchos corran asustados.

Durante el programa Ventaneando, el conductor le contó a sus compañeros:

"¿Saben a quién no le ha ido muy bien con su negocio de ropa? A Galilea Montijo". Empezó el conductor.

"Hace no mucho nos invitó porque abrió una tienda de vestidos, ropa de mujer, pero no le ha ido muy bien, como que el negocio no ha despegado, dicen que la ropa está muy cara", afirmó.

Estos son los descuentos que ofreció LatinGal

Incluso aseguró que está manejando descuentos de hasta el 50% tanto en la tienda física como en su página web, pero los precios, que van desde los 500 a los 5 mil, parecen ahuyentar a las futuras compradoras.

¿Cuánto gana Galilea Montijo en el programa Hoy?

Muchos fans se han preguntado ¿Cuántos años tiene Galilea en Hoy?, y aunque lleva más de 27 años en Televisa fue en 2008 cuando la famosa hizo su llegada al matutino de Televisa, desde entonces ha hecho una gran mancuerna con Andrea Legarreta lo que le ha permitido ser una de las mejores pagadas del programa.

Y es que de acuerdo a varios informes se estima que percibe 250 mil pesos por mes, por sus participaciones en Hoy, esto sin contar los contratos de menciones y publicidad, por lo que sin duda se ha hecho de gran dinero trabajando para la empresa de Emilio Azcárraga.

Es debido a lo anterior que medios especializados fijan la fortuna de Galilea Montijo en 4.2 millones de dólares, lo que le ha permitido emprender en el negocio de la ropa, aunque al parecer no le esté yendo bien.

