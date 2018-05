¿Está embarazada la actriz de, ‘Como perder a un hombre en 10 días’?

Luego de dar a conocer el pasado mes de abril, de una manera muy emotiva y divertida, la famosa actriz anunció tal sorpresa a todos sus fans.

La actriz Kate Hudson anteriormente, organizó una pequeña celebración y lo compartió en Instagram, en donde reveló que está embarazada de una niña.

Kate Hudson anteriormente comento: "¡Sorpresa! ¡Si se estaban preguntando por qué andaba algo borrada de mis redes sociales era porque jamás había estado tan descompuesta! De mis embarazos, este primer trimestre fue el que me tuvo más descompuesta. Los boomerangs me daban nauseas, el superzoom era una manera muy efectiva de dejarme con la cabeza sobre el inodoro, fotos de comidas por Instagram me mareaban y pensar mucho en las instahistorias me cansaba más de la cuenta. Si me veían por ahí sonriendo y haciendo de cuenta que estaba todo bien. ¡estaba mintiendo! ¡SIN EMBARGO! Ya pasé por todo eso y redescubrí las maravillas de insta/snap. Intentamos mantener este embarazo oculto durante todo el tiempo que fuera posible, pero ya se me está notando. Y es demasiado agotador mantenerlo escondido, ¡y sinceramente ocultarlo es más agotador que anunciarlo! ¡Mis hijos, Danny, yo y toda la familia está como loca! Una pequeña niña viene en camino".