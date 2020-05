¡Está desesperada! Sherlyn revela que su bebé se encajó en su costilla

Faltan muy pocos días para que Sherlyn González de a luz a su primer hijo, pero este hermoso y esperado momento se ha visto opacado por la preocupación de la actriz al enterarse que el bebé se encajó debajo de su costilla y ya no sabe que hacer para que cambie de posición y así evitar que su parto sufra complicaciones.

Hace un par de días Sherlyn preocupó a sus 3 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de vídeos donde revelaba que ha hecho de todo para que su bebé cambie de posición pero nada ha funcionado pues él sigue encajado debajo de sus costillas y teme que eso pueda complicar su labor de parto.

Por esa razón aprovechó su estrecha relación con sus fieles fanáticos para pedirle un par de consejos que puedan solucionar este percance, pues asegura que ha hecho de todo y ya empieza a sentirse incómoda por la presión que el bebé realiza al estar ubicado en esa parte de su cuerpo.

Sherly dará a luz en los próximos días

“Y bueno, gajes de las últimas semanas de embarazo, nuestro bebé esta encajado aquí, justo debajo de mis costillas”, mencionó la talentosa actriz de 34 años de edad en Instagram.

Sherlyn mencionó que ha intentado hacer de todo para que su primogénito cambie de posición, desde ejercicios de respiración hasta usar pelotas y estar en constante movimiento pero que hasta ahora nada ha funcionado y por eso ha recurrido a los consejos de sus fieles seguidores.

Desde que se dio a conocer que Sherlyn estaba embarazada, la actriz no ha dejado de compartir cada detalle que vive en esta hermosa etapa y sus últimas semanas no han sido la excepción pues no ha podido contener la emoción de tener ya en sus brazos a su primer hijo.

Fotografías: Instagram