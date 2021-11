Para quienes se preguntan quiénes fueron los esposos de Jenni Rivera en la vida real, les compartimos que en el aspecto personal, la cantante fue conquistada por tres hombres a los que les dio el sí y con dos de ellos procreó a sus cinco hijos.

Jenni Rivera se caracterizó siempre por ser una mujer entregada y enamorada de su público y de su carrera, sin embargo, “La Diva de la Banda” también causó polémica por su vida amorosa.

De acuerdo con la vida de Jenni Rivera, pese a que era una mujer enamoradiza, el amor no siempre le jugó bien a la “Mariposa de Barrio” como también era conocida pues todas sus relaciones terminaron mal, aunque ella siempre reconoció que estuvo enamorada de un hombre a quien le llamaba “Pelón”,él nunca fue su esposo.

Fotos de los esposos de Jenni Rivera

Producto de sus relaciones Jenni Rivera tuvo 5 hijos

José Trinidad Marín: con él la llamada gran señora estuvo casada de 1984 a 1992. De dicho matrimonio nacieron Janney( chiquis), Jaquelin y Michael Marín Rivera.

Jenny Rivera 'La Diva de la Banda' conoció a Trino cuando ella tenía 15 años mientras cursaba el colegio, la joven quedó embarazada de Janney, más conocida como Chiquis. La pareja se casó y tuvieron a Jaqueline y Michael en 1992, Rivera se divorció por la relación llena de abusos cometidos por Marín. En 2007 fue sentenciado a 31 años de cárcel por el delito de abuso contra sus hijas.

Juan Lopez: el segundo esposo de Jenny. Con el tubo a sus hijos génica y Johny Ángel López Rivera se conocieron en un bar en 1990 y cinco, pero López fue arrestado por cargos de pasar a inmigrantes por la frontera, tras su salida se casó con Jenny. Sin embargo, se separaron por motivos de infidelidad. En 2007 Juan Lopez recibió una condena por cargos de tráfico de drogas y murió en 2009 víctima de una pulmonía.

“Es una locura por un lado mi nombre y mis logros en mi carrera en la inmortalizan y me premian pero al mismo tiempo me quitaron la oportunidad de visitar el hombre que alguna vez amé en los últimos momentos de su vida dijo la gran sra cuándo falleció su segundo esposo”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, su historia de amor con la intérprete contó con altibajos, separaciones y reconciliaciones. Fue en esa etapa de la vida de Jenny en la que inició de manera formal su carrera en la música.

Esteban Loaiza: el ex pelotero fue el último esposo de Rivera. Con él no tuvo hijos y su relación parecía estable. El rumor que supuestamente lo vinculó con Chiquis, hija de Jenny, pesó en la relación. Fue encontrado culpable de narcotráfico y actualmente cumple una sentencia.

Para una mujer como yo el darte cuenta de ciertas actividades de algunas personas, son lo suficiente para haber tomado la decisión que yo tomé, no hubo peleas no hubo maltratos.

El 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera no tolero ese tipo de cosas de acciones si no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi cuenta fueron tan graves que yo no las puedo aceptar, señaló la intérprete de contrabando a los medios

¿Quién fue el gran amor de la vida de Jenni Rivera?

El 'Pelón' fue el gran amor de Jenni Rivera

Jenni Rivera estuvo rodeada de escándalos hasta el día de su muerte y algo que siempre dio mucho de qué hablar fue su vida amorosa pues no tuvo muy buenas experiencias. Sin embargo hubo un hombre al que ella se refirió como “su verdadero amor”, y si no sabes cuál es la historia aquí te la contamos.

En su libro autobiográfico llamado Inquebrantable, la Diva de la Banda confesó que el gran romance que tuvo fue con un hombre llamado Fernando “El pelón”, un ex promotor de la radio Qué buena de Los Ángeles. Este amor no se hizo público en su tiempo pero la marcó para siempre.

Se conocieron en el 2003, cuando ella apenas comenzaba su carrera artística. La cantante relató que su relación era sumamente pasional; en ese entonces ella tenía 34 años y nunca había amado tanto a alguien como a él. A pesar de que entre ambos había muy buena química la relación terminó debido al problema de Fernando con las drogas.

Esposos de Jenni Rivera en la serie

Actores que protagonizan a los esposos de Jenni Rivera en la serie

La bioserie que produce Telemundo y que ahora transmite Netflix se basa en el libro ‘Inquebrantable: Mi Historia, A Mi Manera’, escrito por ‘La Diva de la Banda’, que falleció en un accidente de avión en 2012.

Siempre se mostró como una mujer luchona, de carácter fuerte, triunfadora y una mamá inigualable, pero también está la otra cara de la moneda, los tormentosos momentos por los que pasó durante su vida. Ellos son parte del elenco de la bioserie que fue un éxito en los EU.

Tony Garza interpreta a José ‘Trino’ Trinidad Marín, su primer esposo que la marcó de por vida, en tanto que Ricardo Kleinbaum representa a Esteban Loaiza Vega, su último esposo de Jenni Rivera.

Ahora conoces quienes fueron los esposos de Jenni Rivera en la vida real y que representaron en la vida de la ‘Diva de la Banda’.

