Esposo de Selena Quintanilla revela cómo se sintió cuando la vio por primera vez

Selena Quintanilla continúa viviendo en los corazones de millones a veinticinco años después de su muerte, incluido su esposo, Chris Perez.

Como el resto del mundo, Chris Perez vio el ascenso de Selena al estrellato, de una cantautora local de Texas a una ganadora del Grammy en la cúspide del éxito. Y el guitarrista siempre estará entrelazado con su legado debido a su historia de amor única.

En el próximo programa de Netflix, Selena: La serie, los fanáticos de la difunta artista del Tex-Mex verán más de cerca su controvertida relación. Como muchos saben por la ahora icónica película biográfica de 1997, Selena, Quintanilla y Chris Perez nunca renunciaron a su sueño de estar juntos.

La historia de amor de Selena y Chris

En 1989, los dos se conocieron cuando Chris Perez se unió a Selena y Los Dinos como el nuevo guitarrista de la banda. Aunque el padre y manager de Selena, Abraham Quintanilla, tenía reservas iniciales sobre el músico debido a su imagen de hard rock, pero rápidamente se convirtió en una parte integral del grupo.

Cuando se le preguntó qué pensó por primera vez sobre Selena, Chris Perez dijo dos palabras. "Hermosa y talentosa", luego agregó: "Soy una persona tímida por naturaleza, y había algo en ella que pudo sacarme de mi caparazón".

Selena Quintanilla y Chris Perez contrajeron matrimonio en abril de 1992

A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una relación profesional, Chris Perez y Selena finalmente confesaron sus sentimientos el uno por el otro en un Pizza Hut. Poco después, en 1990, comenzaron a salir en secreto, ya que la latina sabía que su padre solo quería que ella se concentrara en su carrera y su familia, y temía que si se enteraba de su relación, intentaría ponerle fin.

Y tenía razón. Poco después, la hermana de Selena, Suzette Quintanilla, le contó a Abraham sobre Selena y Chris, trató de mantenerlo alejado de su hija. Aunque prohibió su relación, la "Reina del Tejano" y el guitarrista continuaron su romance en secreto.

Eso fue hasta que Abraham finalmente despidió a Chris de la banda, supuestamente llamándolo "un cáncer" para la familia.

Selena y Chris Perez se casan en secreto

“En cierto modo lastimó su orgullo y su ego descubrir que él fue el último en enterarse”, dijo Chris Perez sobre Abraham a CNN. "Cuando las cosas se pusieron tensas y él las dijo, me dolió que lo estuviera diciendo, pero no dejé que me afectara porque sabía en el fondo, él sabía la clase de persona que yo era".

Pero esta decisión puede haber sido la última gota para Selena, quien creía que la única forma en que su padre aceptaría que estuvieran juntos era si se casaban. El 2 de abril de 1992, Selena y Chris se fugaron. A las pocas horas, los medios de comunicación anunciaron su unión, lo que enfureció al patriarca Quintanilla.

“Selena y yo decidimos que la única forma de estar juntos ... era huir y casarnos (a los 20 y 22 años) en secreto. Qué viaje en montaña rusa fue ESE día”, escribió Chris en Facebook en 2017.

Selena Quintanilla y Chris Perez celebrarían 28 años de matrimonio

Con el tiempo, Abraham llegó a aceptar su relación, le dio la bienvenida formalmente a Chris a la familia Quintanilla y lo convirtió nuevamente en parte de la banda. Pero eso no significaba que todos los problemas estuvieran detrás de la pareja.

Es posible que Selena y Chris parecieran el dúo perfecto, sin embargo, a lo largo de los años, el músico ha sido sincero sobre sus altibajos, e incluso ha hablado sobre la contemplación del divorcio.

"Creo que todo se redujo a que éramos jóvenes", le dijo a CNN. “Estábamos casados y juntos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Tuvimos que aprender a manejar eso y éramos los dos. No es como si ella mencionara la idea y yo luchara contra ella porque, honestamente, estaba allí con ella".

Afortunadamente, el hermano de Selena, A.B. Quintanilla, arrojó algo de luz sobre lo diferente que sería la vida si los dos se separaran, y decidieron permanecer juntos. “Terminamos remendando las cosas y prometiendo que nunca dejaríamos que eso sucediera de nuevo”, recordó Chris al medio. "Empezamos a hablar de una familia".

Pero este próximo hito nunca llegó a realizarse. Días antes de celebrar su tercer aniversario de bodas, Selena fue asesinada.

El 31 de marzo de 1995, la fundadora y expresidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar le disparó a la cantante por la espalda con una pistola. La muerte de Selena conmovió a todo el mundo, dejando a los fanáticos incrédulos.

El legado de Selena Quintanilla

Selena es recordada cada año en el aniversario de su muerte, su aniversario de bodas y su cumpleaños. En estas ocasiones especiales, Chris se une a la familia de Selena para celebrar a la "Madonna mexicana".

“La energía y su presencia se sienten mucho más en esa época del año”, dijo a KSAT este año."[Su legado] sigue creciendo cada vez más y creo que es algo asombroso y estoy orgulloso de estar apegado a él de la manera en que lo estoy".

En 2001, Chris Perez se volvió a casar y tuvo dos hijos: una hija que ahora tiene 21 años y un hijo que ahora tiene 15 años. Más tarde se divorció de su segunda esposa en 2008. Y a pesar de todo, no se ha olvidado de su primer amor.

"Estoy orgulloso de ella", dijo. "Orgulloso de todo lo que ha podido lograr".

