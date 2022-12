¿Esposo de Maite Perroni el nuevo productor de Venga la Alegría? Esto se sabe

Se especula que Andrés Tovar, el esposo de Maite Perroni podría ser el nuevo productor de VLA.

Todo parece indicar que el programa “Venga la Alegría” sufrirá drásticos cambios en las próximas semanas y ante la salida de varios conductores, al parecer también habrá cambios en la producción y es Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, uno de los candidatos a ocupar el lugar como productor.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que se especula que en la primera semana del 2023, al menos serán dos los conductores que dejaran el programa, uniéndose a William Valdés, quién fue el primer despedido del matutino.

Sin embargo, también habrá cambios en la producción, pues recordemos que con la salida de Dio Lluberes, quién se quedó al mando del matutino fue Sergio Sepúlveda; sin embargo, ante al bajo rating, Tv Azteca, ya estaría pensando en quién podría ser el nuevo productor, siendo Andrés Tovar, uno de los posibles candidatos.

Andrés Tovar dispuesto a convertirse en el productor de Venga la Alegría

Andrés Tovar podría convertirse en el nuevo productor de Venga la Alegría.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el productor Andrés Tovar, fue cuestionado sobre la posibilidad de unirse a las filas de Venga la Alegría, situación que no descarto; sin embargo, admitió que hasta el momento no ha sido contactado.

Pese a que Andrés Tovar hasta el momento no conoce los posibles cambios que se avecinan en Venga la Alegría, se dijo dispuesto y encantando de ingresar al matutino si es requerido, pues incluso aprovechó la oportunidad para recalcar la amplia experiencia con la que cuenta.

“Al día de hoy yo no sé nada, todavía no me han dicho nada, pero listo a trabajar, dispuesto” aseguró frente a los medios de comunicación.

¿Quién es Andrés Tovar?

¿Quién es Andrés Tovar?

El productor Andrés Tovar cuanta con una larga y exitosa trayectoria en programas televisivos, ya que durante varios años formó parte de Televisa.

De igual forma, Andrés Tovar tiene experiencia con los matutinos, pues tuvo a su cargo el programa “Sale el Sol”, por lo que es muy probable que esté considerado como una de las opciones más fuertes para ocupar el lugar como productor de Venga la Alegría.

