Esposo de Jacky Bracamontes no le dijo que tenía las cenizas de su hijo

Como es bien sabido, la conductora de Neta Divinas, Jacqueline Bracamontes, perdió a un bebé hace varios años, sin embargo, la vida le devolvió la oportunidad de tener una gran familia, rodeada de hijas.

Pero no olvida el triste momento que vivió al perder a su bebé y en entrevista con la periodista Rebeka Smyth, para el programa ‘Hoy día’ Jacky Bracamontes recordó un pasaje muy triste y delicado de su vida, la muerte de su hijo Martín, en la semana 34 de gestación.

La actriz en varias ocasiones ha compartido que esto la hundió en una profunda depresión, durante un mes y medio no paró de llorar.

“Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba por qué me pasó esto a mí, por qué Diosito se llevó a mi niño, por qué no me lo dejo aquí conmigo”.