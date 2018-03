Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El esposo de Hiromi le dedica emotivo mensaje de despedida. Su repentina muerte sorprendió a muchos en el mundo del espectáculo. Luego de que Hiromi tuviera severas complicaciones durante su parto, ella y su bebé Julieta perdieron la vida. Hasta hace unos días su esposo no había hecho comentarios al respecto.

Esposo de Hiromi le dedica emotivo mensaje de despedida

“Mi vida, gracias por haberme dado permiso y la bendita oportunidad de abrirme tu corazón y permitirme compartir mi vida a tu lado. Fuiste, eres y siempre serás el amor más puro, más noble, bondadoso, leal, sincero, apasionado, entregado, inocente, divertido, que tendré jamás. Te amé con todo mi ser, me hiciste volar con tu amor”.

Lee la carta completa que el esposo de Hiromi le dedica:

El fin de semana Fernando Santana, esposo de Hiromi le dedica emotivo mensaje de despedida a ella y a su hija Julieta. A través de su cuenta de Facebook compartió con todos su sentir.Terminando con el silencio que había mantenido tras la terrible tragedia que lo embarga.Esto fue algo de lo que Fernando Santana le dedicó al amor de su vida, Hiromi.Hiromi mi poshi hermosa, Marla Hiromi: Mi vida, gracias por haberme dado el permiso y la bendita oportunidad de abrirme tu corazón y permitirme compartir a tu lado. Fuiste, eres y siempre serás el amor más puro, más noble, bondadoso, leal, sincero, apasionado, entregado, inocente, divertido, que tendré jamás. Te amé con todo mi ser, me hiciste volar con tu amor, conocí el cielo en la tierra contigo mi japonesita, no sé qué habré hecho bien en la vida para que dios y el universo te pusieran en mi camino, eras una mujer hermosa en todos los sentidos, extraordinaria para ser exacto, gracias por enseñarme tantas cosas, por preocuparte por mí como lo hacías, por compartir conmigo todos tus logros, por nuestras pláticas tan padres que duraban horas, por tu hermoso y único sentido del humor wooow, qué manera de ver la vida y que amándonos cómo nos amábamos tú durmieras en el extremo de la cama y yo en el otro y eso nos daba mucha risa pero porque literal no nos pelábamos en la noche jeje. Son tantas cosas mi vida, tantos momentos de felicidad, amaba cada cosa que hacías, como coloreabas, como llenabas tus agendas, como comías tu cereal, cómo le escribías a Julieta en su cuaderno, como escribías tus sueños al despertar, tus cajones del buró llenos de dulces, cuando me regañabas por dejar abierto el clóset, por no bajar la tapa del baño, porque no me ponía rápido el cinturón de seguridad al subirme al carro, ay dios! Eras hermosa mi amor, eras un ángel. Tanta era tu ilusión por ser mamá que elegiste irte con nuestra Julietita hermosa a cumplir ese sueño que tanto anhelabas. No puedo sentirme más tranquilo y feliz que saberlas juntas, no tengo duda de que están en un lugar lleno de paz y tranquilidad disfrutándose una de la otra. Gracias por amarme como lo hiciste, no tenía idea que existiera tal capacidad de amar, qué increíble y maravilloso me parece el nivel de entendimiento, de comunicación, de amor, de pasión, de amistad y complicidad que vivimos tú y yo mi akachancito. Te amo, las amo! Y quiero que sepan que no sé cómo ni sé cuándo, pero donde quiera que estén amor, hasta ustedes llegaré, algún día así será y mi alma por fin encontrará y compartirá la paz y tranquilidad en la que hoy viven ustedes mis amores. Yo voy a cuidar a tus papás y a Kao siempre mi amor, siempre veré por ellos y estaré ahí para que puedan ir en paz, cuida a nuestra hija mi amor, se quedan aquí en mi corazón por siempre. LAS AMO!!!