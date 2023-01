Esposo de Gloria Trevi arremete contra Ana María Alvarado: "Han causado mucho dolor"

En los últimos días, la historia del Clan Trevi-Andrade, ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa de espectáculos, debido a las noticias sobre la próxima bioserie de la cantante Gloria Trevi y a una supuesta nueva demanda por abuso sexual que enfrenta la famosa.

Y es que fue la periodista Ana María Alvarado, quien dio a conocer la información sobre el nuevo conflicto legal en el que estaría involucrada la regiomontana y que le ha desatado la polémica en las redes, pues, muchos usuarios han culpado a la cantante de tales abusos, aun cuando fue absuelta por la justicia mexicana hace varios años.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Gloria Trevi no se quedó callada y lanzó un comunicado en redes sociales donde asegura ser inocente, y ahora es su esposo, el abogado Armando Gomez quien ha salido a defenderla y de paso a arremeter contra la conductora de espectáculos.

Esposo de Gloria Trevi Arremete contra Ana María Alvarado

Furioso el esposo de Gloria Trevi arremetió contra Ana María Alvarado

Fue en la red social Twitter donde el esposo de Gloria Trevi se le lanzó a la yugular a Ana María Alvarado luego de que la conductora compartiera información sobre un nuevo conflicto legal que enfrenta la intérprete de Con los ojos cerrados.

De acuerdo a Armando Gómez, lo compartido por la periodista es información falsa, por lo que le pidió que se haga responsable y deje de "malinformar a la gente".

"Deberías de dejar de mal informar a la gente ¿por qué dices 2 jóvenes? Cualquier persona con 2 dedos de frente si saca cuentas no diría jóvenes. Espérate a que pongan el nombre de ella y después de eso también en nombre de las acusadoras" escribió el abogado.

Por su parte la presentadora de espectáculos se respondió asegurando que ella nunca ha dicho que Gloria sea culpable y que solo puso en la mesa lo que publicó la revista Rolling Stone y el diario español El País, pues eso es parte de su trabajo.

"Y para que te quede claro Armando Gómez yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario El País y en la Revista Rolling Stone. Es mi trabajo". dijo la periodista.

Sin embargo, Armando no se quedó con las ganas y de nueva cuenta contestó de manera agresiva, "también tu trbaajo es investigar y dar notas que sean veraz y más cuando tú mejor que nadie, cómo son las cosas y sabes perfectmente bien lo que hacen quienes y para quien. Esto va más allá de un chisme de espectáculo, estas mentiras han causado mucho daño y dolor a nuestra familia"

¿Qué pasó con Gloria Trevi?

La cantante regiomontana enfrenta nuevas acusaciones sobre abuso infantil, mismas que fueron dadas a conocer por la revista Rolling Stone, en las que se afirma que el documento legal indica que las víctimas dicen que Trevi las "preparó para convertirse en esclavas sexuales de Serigo Andrade" y qué gran parte de los abusos ocurrieron en el condado de Los Ángeles

Tras las acusaciones la cantante ha salido a defenderse y a asegurar que es inocente, pues ha sido absuelta de los delitos de los que se le acusa en México, por lo que en un comunicado pidió a sus seguidores no creen en información falsa y tampoco divulgar la misma.

