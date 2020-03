Esposa de Ricardo Montaner responde a críticas ¡No es ni vieja ni mantenida!

Marlene Rodríguez, quien es esposa del cantante mexicano, Ricardo Montaner respondió a críticas y ataques en su contra de internautas que hicieron comentarios despectivos en su contra, como llamarla mantenida, vieja o que “parece abuela” de su marido.

Del Instagram de Ricardo Montaner

La esposa de Ricardo Montaner no había respondido a los comentarios despectivos en contra de su físico, pero al ser llamada “mantenida”, decidió romper el silencio y hablar sobre su relación con el cantante a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Los ataques en contra de Marlene Rodríguez comenzaron cuando su esposo, Ricardo Montaner, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de la boda de su hija Evaluna, en la que posaba su familia, pero que desató las agresiones hacia la mujer.

La respuesta de Marlene Rodríguez

En su cuenta oficial de Instagram, Marlene Rodríguez compartió una fotografía con Ricardo Montaner y el mensaje a los críticos.

“Él siempre está cuidándome las espaldas, protegiéndome, pendiente que no me tropiece, cada vez que bajo las escaleras me dice ‘agárrate’...

...me cuida como si fuera una niñita, me dice que me ama mil veces al día [...] Si alguna feminista extrema quiere hacer algún comentario: amo que él sea así y que sea el hombre de la casa y yo su ayuda idónea. Así que no pierdan el tiempo tratando de decirme que yo soy autónoma y que no necesito a ningún hombre que me cuide. Esa no soy yo. Yo sí que lo necesito a él @ricardomontaner”.

La publicación de Marlene Rodríguez superó los 130 mil likes y recibió comentarios en su mayoría positivos de sus 463 mil seguidores.

