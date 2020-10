Esposa de Pablo Lyle le manda conmovedor mensaje de AMOR al actor

En su cuenta de Instagram, la bella Ana Araujo compartió un conmovedor mensaje para su amado Pablo Lyle.

Como bien sabemos, el actor mexicano se encuentra en arresto domiciliario en Miami tras haber golpeado a un hombre de la tercera edad que días más tarde falleció.

Esto orilló a la pareja a estar lejos, ya que Ana Araujo debe permanecer en Sinaloa por sus negocios y familia mientras que Lye no tiene oportunidad de regresar a México.

En su cuenta de Instagram fue en donde Ana Araujo colocó el conmovedor mensaje dirigido para su amado esposo.

“Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arreglo. Pero, en cierto modo, todo aquello se me hizo más ligero".