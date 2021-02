Esposa de Pablo Lyle comparte conmovedora foto junto al actor

Desde el desafortunado altercado vial que tuvo en Miami en 2019 y que puso su libertad en juego, Pablo Lyle se ha mantenido alejado del ojo público y las redes sociales. Actualmente, se encuentra en arresto domiciliario a la espera de su sentencia final.

Aunque su interacción con sus seguidores es casi nula, es su esposa quien se ha animado a publicar una imagen junto al actor mexicano que da fe del amor incondicional que se tienen en estos momentos tan difíciles de sus vidas.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Ana Araujo compartió recientemente una amorosa fotografía en la que se le ve junto a Pablo Lyle de lo más amorosos. A ella se le ve recostada sobre una hamaca mientras Lyle se inclina para darle un beso.

Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo

Asimismo, el emotivo momento estuvo acompañado de una reflexión hecha por Araujo que lleva un inspirador mensaje para el padre de sus hijos: “Somos parte de un todo. Jamás te sientas solo”.

“Eres montaña, eres árbol, eres colores, ríos y vibraciones. La abeja que viste hoy afuera y el fuego que te calienta. Ámalo todo, eso eres tú”, escribió en la fotografía compartida a través de sus Stories.

Pablo Lyle ha encontrado un bálsamo de alivio

Pablo Lyle ha encontrado un bálsamo de alivio en su familia

Hace unos meses, Ana Araujo publicó una fotografía a blanco y negro en la que se aprecia a su esposo enseñando a su hijo Mauro a tocar un instrumento de cuerdas. Lo que queda claro es que, ante la adversidad, Pablo ha encontrado en su familia un bálsamo de alivio.

En cuanto a cómo está pasando el actor la pandemia y si tomará ayuda psicológica, su abogado comentó: “Creo que con la cuarentena todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que sugeriría. Lo que él está haciendo no lo comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo”.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!