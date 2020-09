Esposa de Pablo Lyle ¡Tirada y rendida! ya no puede más

Ana Araujo se ha mantenido firme después de que su esposo Pablo Lyle fuera detenido por presunto homicidio en los Estados Unidos, y aunque fue puesto en libertad condicional en lo que se da su juicio el próximo año, parece que hay momentos en los que la esposa del famoso ya no puede más.

A diferencia del actor de “Mirreyes vs Godinez” su esposa se ha mantenido activa en redes en donde suele compartir momentos con su familia en estos tiempos difíciles, no solo por la pandemia sino por no poder estar con el famoso.

Sin embargo, en esta ocasión la también empresaria se mostró rendida en su cuenta oficial de Instagram, aunque no precisamente por la situación, sino porque había terminado de hacer horas de ejercicio, lo que la dejó tirada en el piso, demostrando que ya no puede más.

La también influencer ha tenido que pasar importantes momentos de su vida en soledad, sin su esposo, haciéndose cargo de sus dos hijos sola, pues el actor mexicano no puede regresar al país.

De hecho la situación económica ha resultado muy complicada, pues mientras que aún tienen que mantener a sus hijos, los gastos de abogados para el juicio han sido muy complicados, al punto de que el hermano del famoso ha tenido que vender su gimnasio para poder ayudarle.

El juicio final de Pablo Lyle será en marzo del 2021, y ahí se definirá si es declarado culpable por el homicidio de una persona de la tercera edad en una riña vehicular, o lo declaran como agresión en legítima defensa, y puede regresar libre al país.

