Esposa de Latin Lover está fuera de peligro, ya se encuentra en casa

la esposa de latin lover fue hospitalizada de emergencia, por lo que el cantante y bailarín pidió buenas vibras a sus fans a través de su cuenta oficial de Instagram.

El también conocido como Victor Manuel Resendez, dio a conocer que su esposa ya fue dada de alta.

Y aunque no abundó en más detalles, se dijo agradeció las muestras de apoyo por parte de los seguidores, quienes no dudaron en enviar buenos deseos al ex boxeador, quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

La esposa de Latin Lover fue hospitalizada de emergencia

Latin Lover y su esposa ya están en casa

Tal como te informamos previamente, “Nelly” la esposa del también bailarín fue hospitalizada durante varios días, aunque no dio a conocer los motivos por los cuales se encontraba en el hospital, lo único que se supo es que llegó a méxico para ir directamente al hospital, y encontrarse con ella.

“El viernes que llegué de México, llegué directamente al hospital a estar con ella, ahí dormimos un par de días. Obviamente mis hijos, toda la familia apoyándonos como tiene que ser; pero esto fue nada más un sustito”.

Después de ver a su esposa en el hospital, y el estrés que esto le causó, ahora que está mejor, es momento de retomar sus actividades públicas.

¿Cuántos hijos tiene Latin Lover?

Estos son los hijos de Latin Lover

Aparte de ser un gran bailarín, y una figura pública que se mantiene activa, el boxeador y showman también tiene una versión como papá, y a lo largo de su vida ha tenido 4 hijos con su esposa Nelly,

Sus hijos son Victor, Priscila, Bryan y Emiliano, todos son con su única esposa, con quien ya tiene más de 30 años de relación.

Fue el pasado 2020 cuando el bailarín utilizó las redes para enviarle un mensaje, en donde celebran sus 30 años juntos, y aunque se han rumorado infidelidades por parte del bailarín, ahora están más unidos que nunca, en las buenas y en las malas.

