Esposa de Kellan Lutz está embarazada 7 meses después de un aborto espontáneo

Kellan Lutz y su esposa, Brittany Lynn revelaron en Instagram que están esperando un bebé. "Para aquellos que no sepan, estamos embarazados", compartió la estrella de Crepúsculo. "Gracias a todos por alinearse con nosotros, orar por nosotros, apoyarnos. Estamos muy emocionados".

Brittany Lynn, quien tuvo un aborto espontáneo en febrero, agregó: "Esto no es un simulacro. Esto no es un retroceso".

"Fue una sorpresa", continuó. "Sabes, obviamente fue una sorpresa perder a nuestra hija a principios de año. Fue difícil, y todavía lo es. Todavía hay momentos difíciles. Definitivamente pasamos por mucho y todavía me gustaría compartir mi viaje en algunos manera que pueda en el futuro".

Brittany Lynn dijo que a pesar de su aborto espontáneo, ella y su esposo famoso por Crepúsculo están entusiasmados con su "bebé de la promesa", especialmente porque "no sabían" si ella podría volver a concebir.

Kellan Lutz y esposa pasan por terrible tragedia

En febrero, Brittany Lynn compartió que había tenido un aborto espontáneo cuando tenía seis meses de embarazo de una niña. Ella escribió en Instagram: "No sé por qué sucedió como sucedió, pero una parte de mí encuentra tanta paz sabiendo que nunca experimentaste dolor o angustia y que nunca lo harás. Estás en los brazos de Jesús ahora y algún día. llegaremos a conocerte de verdad".

"No estoy preparada para hablar sobre lo que pasó, y no estoy seguro de poder hacerlo alguna vez. Pero puedo decir que estoy MUY agradecida por el esposo más maravilloso que ha estado a mi lado todo el tiempo. Tengo el mejor apoyo familia ", continuó. "Las oraciones de mis amigos lo han significado todo. Mi increíble médico y el increíble equipo del Centro Médico de UCLA que me mantuvo con vida son las verdaderos estrellas".

Kellan Lutz y Britanny Lynn superan poco a poco el aborto espontáneo de principios de año

El Día de Acción de Gracias de 2019, el actor y la persona influyente revelaron que estaban esperando al compartir una foto de ellos mismos con chaquetas de mezclilla a juego y sosteniendo una del tamaño de un bebé. Kellan Lutz compartió: "Mucho que agradecer este año ... ¡y aún más en 2020! Estoy muy orgulloso de mi esposa @brittanylynnlutz y muy emocionado de que nuestra pequeña familia se convierta en 3".

Te puede interesar: Crepúsculo: Esposa de Kellan Lutz pierde a su bebé a los 6 meses de embarazo

¿Qué te parece la noticia del famoso actor de Crepúsculo? Dinos en los comentarios.