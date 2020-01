Esposa de Justin Bieber se pone el bikini para darle la bienvenida al 2020

Para celebrar el inicio de esta nueva década, Hailey Baldwin comparte con sus seguidores una foto donde se le ve en la playa con una taza de café en la mano, un piercing en el abdomen, lentes de sol, anillos, una cinta alrededor del cabello y un bikini blanco completó el look para esta singular ocasión.

La bella modelo de 23 años hizo perder la razón a más de uno de sus seguidores con esta postal que subió a sus redes celebrando tal acontecimiento. Los likes y corazones que le ponen en el perfil de su cuenta de Instagram no paran de contarse, ya que tiene la increíble cifra de 24 millones de seguidores.

HAILEY BALDWIN ROMPIENDO CORAZONES

Así también nos compartió imágenes donde la popular influencer aparece con su pareja, el cantante Justin Bieber, con quien legalizó su amor en septiembre del año pasado.

Desde el anuncio de su compromiso en mayo de 2018, la pareja no ha perdido ocasión para compartir imágenes donde se les ve juntos y felices. Esta fecha tan particular no ha sido la excepción.

En las imágenes compartidas con sus seguidores se observa a la pareja en pleno descanso y viviendo su relación a tope, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, los cuales destacaron su belleza e hicieron alusión al diminuto traje de baño. No cabe duda que la estadounidense está viviendo un gran momento tanto personal como profesional.

Por su parte, Justin Bieber también posteó una foto en donde se puede ver a la singular pareja disfrutando de un merecido descanso, acompañada de un texto que menciona:

“Feliz año nuevo de parte de los Bieber”.

Muchos son los motivos que tienen la pareja para celebrar este inicio de año, ya que le esperan varios proyectos a nivel profesional, entre los cuales se encuentran, el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, el nuevo sencillo se lanzará este 3 de enero y se titula ‘Yummy’, una gira y un documental sobre la vida del canadiense, que según la revista Variety cedió los derechos y su imagen por la cuantiosa suma de 20 millones de dólares.

QUIZÁ TE INTERESE: Justin Bieber pierde el pudor y revela en Instagram lo bueno que es con las manos

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana