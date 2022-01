Esposa de Franco Escamilla habla de su separación del comediante

Durante una entrevista, Gaby Salazar, esposa de Franco Escamilla dio a conocer cómo ha sido su relación con el comediante mexicano y sorprendió revelando que se ha separado dos veces del standupero por motivos que no quiso detallar, pero desde la última vez que regresaron, ha decidido permanecer juntos siempre.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que él comentó que se dio cuenta que estaba enamorado de ella cuando no se rió el día que ella se cayó, situación curiosa pero que le hizo darse cuenta del amor que tenía por la que se convertiría en la mamá de sus hijos.

En otras entrevistas se reveló que Franco sufrió depresión y quiso retirar de la comedia, pues creyó que su momento como comediante había terminado y no encontraba la inspiración suficiente para escribir monólogos.

Esposa de Franco Escamilla dudó en estar con él

Salazarr es la esposa y madre de los hijos del comediante

Gaby reveló que se sintió atraída por él cuando el ahora papá de sus hijos le robó un beso un día que fueron a la tienda; en aquel momento, él tomó un as galletas y se las puso en la espalda y le dijo a ella que le enseñaría un truco de magia pero que tenía que cerrar los ojos.

Cuando ella lo hizo, él aprovechó para robarle un beso, “ahí me dí cuenta de que no me era indiferente”.

Gaby decidió terminar una vez con él porque no tenía buenas referencias de él como novio y en otra ocasión, el comediante dio fin al noviazgo porque tampoco se sentía seguro, pero finalmente le pidió perdón y años después se casaron.

“Yo sabía que me iba a casar con él, pero no esperaba el detalle”.

El mismo comediante ha contado la “historia de los 10 pesos” que está protagonizada por su esposa y él y que sucedió hace muchos años, cuando apenas se estaban conociendo.

¿Cómo conoció Franco Escamilla a su esposa?

Se conocieron en 2002 cuando él estaba en el coro de la Iglesia

Según ha contado la pareja, se conocieron cuando él era parte del coro de la Iglesia y en ese momento, ella salió con un amigo del también cantante, pero eso no impidió que él luchara por ella para enamorarla finalmente.

La esposa de Franco Escamilla ha tenido exitosas apariciones en redes sociales, principalmente en los programas de Youtube, mismos que la han viralizado en todo Internet.

