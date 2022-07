Esposa de Fernando del Solar sale en defensa de Ingrid Coronado

Anna Ferro sale en defensa Ingrid Coronado.

Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar ofreció una conferencia de prensa en la que reveló las causas de la muerte del conductor y fue cuestionada sobre los fuertes señalamientos que ha enfrentado Ingrid Coronado en redes sociales.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio a los 49 años de edad, a causa de una neumonía.

Al darse a conocer el lamentable suceso, las redes sociales y el mundo del espectáculo quedaron conmocionados, ya que el conductor era considerado como uno de los más queridos en México.

Anna Ferro defiende a Ingrid Coronado

Anna Ferro sale en defensa de la madre de los hijos de Fernando de Solar

La muerte de Fernando del Solar, revivió el polémico divorcio que tuvo con Ingrid Coronado y ante esto, la conductora ha sido fuertemente criticada en redes sociales.

En la reciente conferencia que ofreció Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, habló de las críticas a Ingrid Coronado y la defendió frente a los medios de comunicación:

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”, dijo.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Fernando del Solar e Ingrid Coronado enfrentaron un polémico divorcio.

La conductora Ingrid Coronado y Fernando del Solar iniciaron su relación en el 2008 y cuatro años después contrajeron matrimonio.

Poco después de que Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer, anunciaron su divorcio, en medio de rumores que afirmaban que la conductora había pedido separarse, para no apoyarlo en esos momentos tan difíciles.

Fernando del Solar tuvo dos hijos con Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro reveló que el conductor no pudo despedirse de los niños, sin embargo indicó que habían acudido a la funeraria.

