Esposa de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme,revela por qué se separó de él

Uno de los cantantes más importantes del regional mexicano actualmente es Eduin Caz.

Debido a su talento ha conquistado al público con su gran voz, pero también en una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo.

Y es que después de que un medio diera a conocer que el vocalista de Grupo Firme y su esposa Anahy se encontraban separados estos negaron los rumores.

En días recientes se les pudo ver disfrutando de un viaje por Washington como parte de la gira de Grupo Firme en Estados Unidos

Fue durante dicha gira en la que Anahy decidió separarse de Eduin, pero aclaró que fue para evitar que surgieran chismes.

De hecho fue durante esa misma gira que Eduin Caz envió un mensaje a todos sus haters.

“Nada más vengo a decirle algo plebes, no me mandaron a la casa, me mandé sola, tengo muchas cosas que hacer” dijo Anahy