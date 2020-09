Esposa de Daddy Yankee luce IRRECONOCIBLE tras bajar 11 kilos

Mireddys González, conocida por ser la esposa de Daddy Yankee desde hace 25 años, dejó a todo el mundo con la boca bien abierta al presumir su nueva figura en sus redes sociales, esto después de someterse a un riguroso régimen alimenticio, mismo que le hizo perder once kilos.

Aunque en su cuenta de Instagram no suele compartir imágenes de su persona, Mireddy González no dudó en presumir a sus más de 976 mil seguidores los excelentes resultados que ha obtenido desde que decidió tener una alimentación más saludable, proceso al que se sumó su esposo Daddy Yankee, quien también ha logrado perder algo de peso.

Daddy Yankee y Mireddys González llevan casados 25 años.

Esposa de Daddy Yankee da consejos en Instagram

La esposa del reggaetonero confesó a través de sus redes sociales que perdió casi 11.5 kilos gracias a que su dieta fue muy estricta y que para poder cumplirla tuvo que tener mucha fuerza de voluntad, esto porque ella no combinó su nuevo régimen alimenticio con el ejercicio físico ya que no es de su agrado.

“A las chicas que me preguntan cómo he logrado bajar de peso, les digo que no fue de un día para otro. Llevo desde febrero haciendo dieta low carb: Nada de pan ni gaseosas. Es difícil, pero se puede. Cuando me da ansiedad de comer, me bebo una taza de café negro con azucar moreno”, declaró Mireddys González en Instagram.

En las recientes publicaciones que compartió Mireddy González en Instagram, podemos verla lucir su nueva figura a través de diminutas y ajustadas prendas, mismas que a sus 43 años de edad le dan un aspecto juvenil, algo que sus seguidores le han halagado en la sección de comentarios donde también se pueden encontrar piropos del "Big Boss".

